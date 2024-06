Dla nich informatyka nie ma tajemnic – znamy laureatów programu „Lubelska Liga IT”

We wtorek (18 czerwca) najlepsi uczniowie z Lublina zostali nagrodzeni w konkursie „Lubelska Liga IT”. Konkurs jest częścią pilotażowego projektu „Lublin – Edukacyjna przyszłość IT”. W ramach programu lubelskie szkoły podstawowe, licea i technika na lekcjach informatyki wykorzystują platformę edukacyjną CyberSkiller do nauczania informatyki i przedmiotów informatycznych.

– Lubelska Liga IT jest doskonałym przykładem jak ważne jest wspieranie młodych talentów w dziedzinie nowoczesnych technologii. Rozwój kompetencji cyfrowych naszych uczennic i uczniów to inwestowanie w przyszłość miasta oraz regionu. Cieszy nas ogromne zaangażowanie uczestniczek i uczestników oraz ich opiekunów, które potwierdza, że Lublin obrał odpowiedni kierunek strategii rozwoju, eksponując potencjał oraz stwarzając przychylny klimat dla branży IT – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. Oświaty i Wychowania.