Eurowybory - ocena "na chłodno"

Demobilizacja Wsi

Jednym z najważniejszych zjawisk, które można było zaobserwować w tych wyborach, była demobilizacja wsi. Dr Szwed-Walczak zauważa, że wieś nie poszła do wyborów tak gremialnie, jak to miało miejsce poprzednio. A ta część, która poszła, głosowała na Konfederację, co jest drugim zaskoczeniem. Nie do końca na Konfederację, oczywiście część głosowała na Konfederację, ale również na Prawo i Sprawiedliwość — mówi dr Szwed-Walczak.

Pomimo że Prawo i Sprawiedliwość utraciło część elektoratu wiejskiego, to nie nastąpiło to na dużą skalę. "Chociażby w województwie lubelskim, na przykład w powiecie janowskim czy gminie Godziszów, nie było aż takiej drastycznej zmiany. Oczywiście, Prawo i Sprawiedliwość utraciło część elektoratu w województwie lubelskim, ale wydaje mi się, że duża część tego elektoratu po prostu nie poszła do wyborów," dodaje ekspertka.

Zmęczenie Wyborcze

Zmniejszona frekwencja wyborcza może wynikać również ze zmęczenia wyborczym maratonem, który trwał od października. - Mieliśmy kampanię parlamentarną i jej metę, potem kolejne wybory samorządowe. W każdych wyborach ta frekwencja spadała, zauważa dr Szwed-Walczak. Pomimo niższej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Polska i tak przełamała pułap 40%, co jest wynikiem stosunkowo dobrym na tle innych państw członkowskich.

Elektorat Wiejski — Przyszłość

Demobilizacja wsi oznacza, że elektorat wiejski jest teraz do zagospodarowania. Dr Szwed-Walczak wskazuje, że elektorat wiejski może być pozyskany przez odpowiednią ofertę ze strony polityków. -Elektorat wiejski może być zagospodarowany przez odpowiednią ofertę. Czy to Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz czy Szymon Hołownia — kto będzie w stanie stworzyć im odpowiednią ofertę, ten ich porwie, twierdzi ekspertka.

Rolnicy, po protestach związanych z zielonym ładem i transportem zbóż z Ukrainy, pokazali, że nie będą wspierać polityków i polityki, która nie spełnia ich oczekiwań. To oznacza, że partie polityczne muszą teraz zaproponować rozwiązania, które przyciągną ten elektorat.

Przyszłość Lewicy

Kolejnym tematem, który poruszyła dr Szwed-Walczak, była przyszłość lewicy. W ostatnich wyborach lewica odnotowała słaby wynik, co wywołało wewnętrzne tarcia i głosy domagające się zmian w przywództwie. -Lewica nie ma pomysłu na realizację polityki. Jest kryzys przywództwa — stwierdza dr Szwed-Walczak.

Likwidacja SLD była błędem, który kosztował lewicę spójność i wyrazistość programową. Lewica musi teraz zastanowić się nad głównymi punktami programowymi, które będą odpowiadać na potrzeby elektoratu. Polityka bezpieczeństwa, zdrowotna, społeczna i edukacyjna to obszary, w których lewica musi się wzmocnić, aby odzyskać zaufanie wyborców.

Zmiany w Polityce Krajowej

Wybory do Parlamentu Europejskiego wpłyną również na politykę krajową. Ważni politycy wyjadą do Brukseli, co oznacza zmiany w Sejmie, komisjach oraz sejmikach wojewódzkich. -22 osoby z Sejmu trafią do Parlamentu Europejskiego. Pojawią się nowe twarze, zmiany w komisjach, także w sejmikach wojewódzkich — informuje dr Szwed-Walczak.

Nowi europarlamentarzyści, jak Marta Wcisło, mogą pokazać, że warto mówić jednym głosem w interesach Polski, niezależnie od podziałów aksjologicznych i politycznych. Byłoby to idealnym rozwiązaniem, aby polityka służyła dobru wspólnemu, a nie tylko interesom partyjnym.

Podsumowanie

Podsumowując, wybory do Parlamentu Europejskiego przyniosły wiele zmian i nowych wyzwań. Demobilizacja wsi, zmęczenie wyborcze, potrzeba zagospodarowania elektoratu wiejskiego oraz przyszłość lewicy to kluczowe kwestie, które wymagają uwagi. Dr Anna Szwed-Walczak z Katedry Komunikacji Politycznej UMCS dostarcza nam cennych analiz i wskazuje, że przed politykami stoi wiele wyzwań, które muszą zostać podjęte, aby poprawić sytuację polityczną w kraju.