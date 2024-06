Twoja krew - czyjeś życie

Pomimo upływu lat, krwi nie da się wyprodukować. To jedyna substancja, której podróbki nie istnieją. -Potrzebujemy honorowych dawców krwi. W ubiegłym roku mieliśmy ponad 30 tysięcy honorowych dawców, którzy oddali ponad 75 tysięcy donacji krwi pełnej, osocza i płytek. - mówi Małgorzata Orzeł. Krwiodawstwo zmaga się z problemem niedoboru dawców, szczególnie w okresie wakacyjnym. Każda grupa krwi jest ważna, ale szczególnie brakuje 0 minus, która jest uniwersalnym dawcą krwinek czerwonych. -0 minus to krew uniwersalna, którą możemy podać każdemu pacjentowi, bez względu na grupę — tłumaczy dyrektor.

Osoby z nadciśnieniem już mogą oddawać krew!!!

-Jeśli osoba ma prawidłowe ciśnienie w dniu badania, przyjmuje nie więcej niż trzy substancje czynne i nie miała zmienianej dawki leku przez ostatnie dwa tygodnie, może oddać krew — wyjaśnia Orzeł. To otwiera możliwość dawstwa dla wielu ludzi, którzy wcześniej byli dyskwalifikowani. Dyrektor Centrum apeluje do wszystkich, którzy mogą oddać krew, aby zaplanowali donację w okresie wakacyjnym. - -Jeżeli jeszcze nigdy nie oddawaliście krwi, to jest doskonały moment, aby rozpocząć przygodę z honorowym krwiodawstwem. Nie lękajcie się — zachęca Orzeł.

Centrum organizuje również liczne akcje terenowe, aby ułatwić dostęp do punktów krwiodawstwa. W nadchodzącą niedzielę odbędzie się bieg „Lublin Tętni Dobrem”, podczas którego uczestnicy będą mogli wesprzeć tę szlachetną inicjatywę. -Zapraszamy wszystkich do udziału w biegu i do oddania krwi. To niezwykle ważne, aby nasze zapasy były wystarczające, szczególnie w okresie wakacyjnym — dodaje dyrektor.

Na zakończenie Orzeł składa szczególne podziękowania dla honorowych krwiodawców: -Dziękujemy wam z całego serca. Dzięki wam nasze województwo jest zabezpieczone w krew i jej składniki, a nasi pacjenci mogą czuć się bezpiecznie.

Nie bądźmy obojętni, ponieważ każda kropla krwi może uratować życie. Zachęcamy do odwiedzenia Lubelskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz dołączenia do grona honorowych dawców krwi.