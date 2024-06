Cebularz będzie miał swoje święto. I to już w najbliższy weekend

– Ta pozycja od dawna powinna znaleźć się w kalendarzu kulturalnym miasta, bo cebularz na co dzień obecny jest w naszych domach, restauracjach i sklepach i nie do końca jesteśmy świadomi wyjątkowości i lokalności tego produktu – mówił Marcin Kęcko, dyrektor Biura Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin.

Z tej okazji właśnie już od piątku w mieście będzie królować cebularz. Przez dwa dni na mieszkańców i turystów będą czekać warsztaty, pokazy i wyjątkowe instalacje artystyczne.

– Turystykę czerpiemy wieloma zmysłami, w tym także smakiem, i idąc tym tropem postanowiliśmy stworzyć wydarzenie, gdzie królować będzie cebularz – mówiła podczas konferencji zastępczyni prezydenta Lublina ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Beata Stepaniuk-Kuśmierzak.

Przed dwa dni, cebularz będzie wyraźnie widoczny na ulicach Lublina. Podróżnych, którzy przyjadą do Lublina w piątek (21 czerwca) przywitają pachnące cebularze, które rozdawane będą na Dworcu Lublin. Cebularza dostac będzie można takze pod lubelskim ratuszem. Później można udać się do lubelskich piekarni by zakupić ciepłe i pachnące cebularze, a dla tych co będzie za gorąco, to zjeść lody o smaku cebularza.

W restauracjach będzie można zjeść potrawy, gdzie cebularz gra główną rolę - znajdziemy cebuarzowego burgera, zapiekankę cebularzową lub typowe lubelskie śniadanie. Na godzinę 19.30 w piątek zaplanowany jest spacer „Lubelskie tropy cebularza” z Przewodnikiem Inspiracji Jackiem Śliwińskim. Cebularze pojawią się także na Wieży Trynitarskiej w postaci interaktywnego mappingu. Natomiast w przestrzeni miejskiej pojawią się tematyczne instalacje artystyczne.

Prawdziwe świętowanie będzie w sobotę. W programie znajdzie się gra miejska związana z cebularzem, spacery z Przewodnikami Inspiracji, interaktywny pokaz produkcji cebularza, a także warsztaty kulinarne dotyczące wypieku i nieoczywistego wykorzystania cebularza w kuchni. Materiały potrzebe do wzięcia udziału w grze miejskiej, odebrać będzie można przez cały dzień w Centrum Inspiracji Turystycznej przy ul. Jezuickiej 1/3.

Na część wydarzeń obowiązują zapisy. Szczegółowy harmonogram wydarzenia oraz formularze do zapisów dostępny jest na stronie internetowej DNIA CEBULARZA. Organizatorem wydarzenia jest Miasto Lublin oraz Lubelska Organizacja Turystyczna „Metropolia Lublin”.