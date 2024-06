Weekendowa prognoza pogody

Prognoza 14-16.06.2024

Weekend nad obszarem Lubelszczyzny będzie ciepły, ale z możliwością wystąpienia krótkich, przelotnych opadów deszczu. Nie prognozuje się warunków meteorologicznych sprzyjających powstawaniu burz.

Piątek - 14.06.2024

W ciągu dnia Lubelszczyzna będzie znajdowała się pod wpływem rozległego obszaru podwyższonego ciśnienia z centrum nad południową częścią naszego kraju. W związku z tym, na Lubelszczyźnie nadal odczuwalny będzie wpływ cyrkulacji północno-zachodniej.

Temperatura minimalna 10-12°C. W najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 19 - 22°C. Rano zachmurzenie małe, od południa wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Wiatr słaby z kierunku północno-zachodniego i zachodniego.

Sobota - 15.06.2024

W nocy z piątku na sobotę znajdziemy się pod wpływem wyżu przemieszczającego się przez południowe granice naszego kraju w kierunku Ukrainy, co będzie się wiązało ze zmianą kierunku napływu mas powietrznych z zachodniego na południowo-zachodni, a w ciągu dnia kierunek napływu powietrza zmieni się na południowo-wschodni.

Temperatura minimalna 11-14°C, maksymalna 22-25°C. Rano bezchmurnie, w godzinach okołopołudniowych zachmurzenie małe. Wieczór bezchmurny. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunku południowo-wschodniego i wschodniego.

Niedziela - 16.06.2024

W związku z prognozowanym, w nocy z soboty na niedzielę, przejściem chłodnego frontu atmosferycznego przez obszar Polski zachodniej, wystąpi napływ chłodnego i wilgotnego powietrza. Front ten sprawi, że możemy w naszym regionie, mimo wyższych temperatur, odczuwać niekorzystne warunki biometeorologiczne. W związku z tym nad Lubelszczyznę napływały będą dwie masy powietrzne: z zachodu i z południa. W związku z tym Lubelszczyzna podzielona będzie opadowo i termicznie: z jednej strony odczuwać będziemy wpływ frontu chłodnego i zasięgu strefy opadów przelotnych, z drugiej zaś wpływ cieplejszego powietrza docierającego do nas z kierunków południowo-wschodnich. Temperatura maksymalna może wynieść nawet 21-24°C. Temperatura minimalna w nocy 12-15°C. Rano, na całym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe. W ciągu dnia powolny wzrost zachmurzenia, szczególnie w zachodniej części obszaru do umiarkowanego, przechodzące do dużego. Wiatr słaby, zmienny.