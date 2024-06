Nie ma terenu na ziemi, któremu nie podoła Sherp. Pojedzie po lodzie, błocie, bagnach, piasku, a nawet popłynie bo powstał, aby poruszać się po Syberii. Sherp nie ma klasycznego zawieszenia. Na próżno szukać wahaczy czy sprężyn. Tę rolę odgrywa zawieszenie pneumocyrkulacyjne, chronione patentem. Olbrzymie koła mają regulowane ciśnienie. Jedna potężna opona kosztuje aż 20 tysięcy złotych.

Sherp nie boi się wody. Pływa z prędkością 6 km/h. Na twardym podłożu pomknie nawet do 45 km/h. Za napęd odpowiada niewielki silnik Diesla, który na jednym 55-litrowym baku może pracować nawet 100 godzin non stop. Do polskich Starzaków trafiło 9 takich maszyn. Każda z nich ma zestawie specjalną przyczepę o ładowności 800 kilogramów. Zmyślnie zaprojektowano dodatkowe zbiorniki paliwa, które ulokowano w kołach przyczepy i pojazdu.

