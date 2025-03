Jak wyłonić najlepszy software house w zaledwie 3 ruchach?

1) Portfolio jako biografia sukcesu

Przeglądając realizacje, sprawdź, czy firma realizowała już projekty dla Twojej branży. Sklep z elektroniką rządzi się innymi prawami niż butik z odzieżą czy hurtownia B2B. Ponadto jeśli wszystkie projekty wyglądają identycznie, może to sugerować brak elastyczności i powielanie jednego schematu bez dopasowania do potrzeb klienta. Warto też zwrócić uwagę na case studies – jeśli klienci wracają z kolejnymi zleceniami, to znaczy, że byli zadowoleni z przebiegu współpracy.

2) Technologiczna elastyczność

Narzędzie powinno być dopasowane do strategii, a nie odwrotnie. Dobry software house nie narzuca jednego rozwiązania, ale analizuje potrzeby i proponuje najlepszą technologię. Możliwości jest wiele – platformy SaaS, Open-Source, a także dedykowane systemy pisane od podstaw. Istotne jest to, by wybór technologii był dobrze uzasadniony, a nie podyktowany tym, w czym akurat specjalizuje się dana firma.

Skalowalność to kolejny ważny aspekt. Jeśli masz w planach rozwijanie swojego eCommerce, to wraz z nim wzrastać będą Twoje potrzeby biznesowe. Czy technologia, na którą postawi Twoja agencja, pozwoli na rozwój bez konieczności przebudowy całego systemu?

3) Komunikacja – więcej niż tylko raporty

Prawdziwa wartość agencji eCommerce objawia się również w jakości komunikacji. Tworzenie sklepów internetowych to proces, w którym warto zadbać o transparentność – nie tylko pod kątem technicznym, ale też finansowym. Rozpoczynając współpracę, warto zwrócić uwagę na to, czy software house:

Tłumaczy techniczne aspekty w zrozumiały sposób. Nie musisz znać się na kodowaniu – to agencja powinna mówić językiem, który jest dla Ciebie jasny.

Potrafi przyznać się do niewiedzy. Jeśli ktoś twierdzi, że „wszystko jest możliwe”, a przy tym nie przedstawia konkretów, powinna nam się zapalić czerwona lampka.

Wycenia z wyraźnym podziałem kosztów na poszczególne etapy i funkcjonalności.

