Kim jest główny kontakt?

Podczas rejestracji musimy podać dane osoby, która w imieniu zarejestrowanego sprzedawcy będzie zarządzała sprzedażą na platformie Amazon. Ma ona dostęp do rachunku płatniczego Amazon, a także inicjuje transakcje takie jak zwroty czy wypłaty. Podając jej numer telefonu, konieczna jest jego weryfikacja. Do wyboru są dwie metody uwierzytelnienia konta: automatyczne połączenie telefoniczne od serwisu Amazon lub SMS z numerem PIN. Jeśli proces weryfikacji zakończy się powodzeniem, możemy dodatkowo określić czy osoba, która jest „głównym kontaktem” to właściciel faktyczny czy przedstawiciel prawny.

Co może spowodować zablokowanie konta sprzedawcy?

Jeśli sprzedawcy nie spełniają standardów wyznaczonych przez Amazon, muszą się liczyć z nałożeniem blokady na konto. Do takiej sytuacji może dojść gdy:

produkty pochodzą z nielegalnego źródła,

produkty mają opisy niespełniające wytycznych Amazona,

sprzedawane produkty są zakazane,

nie dotrzymujemy terminów dostawy,

nie udzielamy odpowiedzi na zapytania klientów.

Co zrobić, jeśli mamy zablokowane konto?

Jeżeli podczas rejestracji konta prześlemy dokument, którego Amazon nie będzie w stanie zweryfikować, może być to przyczyną blokady konta. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej, gdy prześlemy zły skan dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość czy przedstawimy nieprawidłowe dokumenty założycielskie. W takich sytuacjach Amazon najczęściej poprzez Performance Notification daje sprzedawcy odpowiedni czas na wyjaśnienie sprawy. W powiadomieniu znajdują się informacje, jakich konkretnie dokumentów brakuje lub jakiego rodzaju błędy zostały popełnione. Na podjęcie odpowiednich działań mamy 60 dni. Po upływie tego terminu na konto zostanie nałożona blokada.

Jakie są skutki zablokowania konta?

Blokada konta Amazon niesie ze sobą szereg poważnych konsekwencji dla sprzedawcy. Oto najważniejsze z nich:

produkty nie będą widoczne dla klientów, co uniemożliwi dokonywanie sprzedaży,

produkty przestaną pojawiać się w sekcji Buy Box, co znacząco zmniejszy szanse na sprzedaż,

środki zgromadzone na koncie sprzedawcy zostaną zablokowane, co może wpłynąć na płynność finansową firmy,

nie będzie można dodawać nowych produktów ani aktualizować istniejących ofert,

po zniesieniu blokady, produkty mogą mieć mniejsze szanse na odzyskanie Buy Boxa.

Czy każde konto Amazon można odblokować?

To, czy dane konto można odblokować, w dużej mierze zależy od przyczyny, która spowodowała jego blokadę. Jeżeli Amazon wykrył nieprawidłowości w dokumentach przesłanych podczas rejestracji, w chwili, gdy wyjaśnimy sprawę, istnieje spora szansa, że nasze konto zostanie odblokowane. W przypadku jawnego złamania zasad ustalonych przez Amazon zdjęcie blokady będzie bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwym. Jawnymi naruszeniami regulaminu są m.in.:

handel podrobionymi produktami,

naruszenie praw autorskich innych sprzedawców,

równoczesna sprzedaż z kilku kont bez zgody Amazon.

Jakie są sposoby wysyłki na Amazon?

W chwili rejestracji musimy określić, w jaki sposób chcemy wysyłać sprzedawane przez nas produkty. Do wyboru mamy dwa modele FBM i FBA. Pierwszy to tzw. Fulfillment by Merchant. Wybierając ten wariant za cały proces dostarczania przesyłek, odpowiedzialny jest sprzedawca. Wybór ten może okazać się dość uciążliwy. Produkt przed wysyłką należy odpowiednio zapakować, zważyć, a następnie dostarczyć pod wskazany adres. FBM wymaga sporego nakładu pracy i jest niezwykle czasochłonny.

Obowiązki związane z dostarczaniem przesyłek możemy scedować na firmę Amazon. Wybierając plan FBA (Fulfillment by Amazon) czas, który poświęcilibyśmy na przygotowanie przesyłek, możemy wykorzystać na inne działania biznesowe. Sprzedawcy korzystający z tej usługi wysyłają swoje produkt bezpośrednio z magazynów Amazon. Wybór tej opcji ma wpływ na ranking sprzedawanych przez nas dóbr. Model FBA zapewnia również wsparcie przy zwrotach i reklamacjach.

Czym jest Amazon Business?

Amazon Business jest platformą B2B, która umożliwia efektywniejsze handlowanie. Rozwiązanie to oprócz podstawowych funkcji dostępnych dla sprzedawców oferuje dodatkowe korzyści, które są dostosowane do potrzeb biznesowych. Dzięki Amazon business można sprzedawać większe ilości produktów a przez to osiągać wyższe dochody. Konto Amazon Business mogą posiadać jednakowo firmy, jak i organizacje charytatywne czy instytucje publiczne.

Jakie są zalety kupowania na Amazon Business dla firm?

Firmy robiące zakupy na platformie Amazon Business mogą liczyć na szereg korzyści w tym na:

specjalne oferty w przypadku zakupu dużej liczby przedmiotów,

wyświetlanie cen bez podatku od towaru i usług,

darmową wysyłkę,

możliwość wyboru dostawcy,

możliwość prostego generowania faktur,

możliwość udostępnienia konta kilku użytkownikom,

możliwość wyboru metody płatności,

możliwość tworzenia raportów dotyczących zakupów na platformie.

Jakie są zalety sprzedawania na Amazon Business dla firm?

Osoby sprzedające produkty na Amazon Business mogą:

korzystać z logistyki Amazona,

oferować swoim klientom specjalne oferty,

automatycznie generować faktury,

zwiększyć swoją widoczność na platformie,

nie płacić dodatkowych prowizji.

Co zrobić, aby mieć darmową dostawę?

Posiadacze konta Amazon Business mają zapewnioną bezpłatną dostawę dla zakupów powyżej 29 euro. Jeszcze przed zaakceptowaniem transakcji należy upewnić się, czy konkretny sprzedawca dostarcza towar do naszego kraju. Stosowna informacja na ten temat znajduje się obok przycisku „Dodaj do koszyka”. Jeżeli produkt nie będzie mógł być dostarczony do naszego kraju, zostaniemy o tym poinformowani poprzez wyświetlenie komunikatu.

Podsumowanie

Założenie konta sprzedawcy na Amazonie i jego odpowiednia konfiguracja umożliwia sprzedaż produktów na wielu rynkach świata. Aby przejść sprawnie proces rejestracji na platformie Amazon trzeba mieć przygotowane określone dokumenty oraz wypełnić odpowiedni formularz online. Podczas jego uzupełniania będziemy musieli m.in. podać odpowiednie dane firmy czy określić sposób dostawy. Jeżeli poprawnie przejdziemy przez proces rejestracji, będziemy mogli sprzedawać swoje produkty klientom biznesowym i indywidualnym. Jednocześnie musimy mieć świadomość, że Amazon może zablokować nam dostęp do konta, jeśli będziemy postępować niezgodnie z jego polityką.