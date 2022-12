Jak zaoszczędzić na gazie?

Sposoby na codzienne oszczędzanie

Jak możemy oszczędzać gaz? Jeśli wykorzystujemy go do ogrzewania pomieszczeń, to utrzymujmy w nich mniej więcej stałą temperaturę. Pamiętajmy, że jeśli uda nam się ją obniżyć o 1 stopień to przełoży się to na zaoszczędzenie ok. 5-6 proc. energii grzewczej. Specjaliści sugerują, żeby w salonie, czy pokoju dziecinnym utrzymywać ok. 20-22°C, w sypialni 17-18°C, a w łazience 22-24°C, w kuchni nawet 16°C. Wychodząc z domu na dłużej np. do pracy temperaturę można dodatkowo zmniejszyć, ale nie dużo! Pamiętajmy, że zbytnie wychładzanie spowoduje konieczność późniejszego znacznie silniejszego ogrzewania.

Mówiąc o ogrzewaniu bardzo ważne jest też to żeby:

– regularnie wykonywać przegląd instalacji grzewczej i wentylacyjnej (przedłuży to żywotność tego pierwszego i zmniejszy zużycie gazu);

– odpowietrzać kaloryfery – zapowietrzone mogą spowodować wzrost kosztów ogrzewania nawet o 10 procent;

– niie zasłaniać grzejników. Meble, a nawet zasłona mogą stanowić energochłonną barierę, która pochłania nawet 20 procent ciepła;

– 3-4 proc. kosztów ogrzewania pomoże zabezpieczyć zamontowanie ekranów odbijających ciepło pomiędzy ścianą a grzejnikiem;

– nie uchylać okien na długo, a wietrzyć krótko lecz intensywnie. Wystarczy 5-10 minut z szeroko otwartym oknem (na czas wietrzenia zakręćmy kaloryfery);

– nocą zasłaniać okna żeby nie wychładzać pomieszczeń, a w dzień odsłaniać je, żeby ogrzewało je słońce;

– uszczelnić okna i drzwi żeby nie tracić ciepła;

– ocieplić ściany budynku – to oszczędność kosztowna i nie możliwa do spełnienia „na już”. Termomodernizacja przyczyni się jednak najlepiej do ograniczenia kosztów ogrzewania;

– mówiąc o inwestycjach warto zastąpić też stary piecyk gazowy urządzeniem energooszczędnym nowej generacji. Szczególnie polecane są kotły kondensacyjne, które nie tylko dostarczają ciepło do kaloryferów, ale również zużywają nawet do 40 proc. mniej gazu. Każdy kocioł warto zaopatrzyć dodatkowo w regulator lub sterownik pozwalający na zaprogramowanie konkretnej temperatury, w konkretnej porze dnia i konkretnym dniu tygodnia.

Czajnik do wymiany?

Ale gaz to nie tylko ogrzewanie. Jeśli służy on nam także do podgrzania wody to najlepszym sposobem będzie zrezygnowanie z kąpieli lub przynajmniej ograniczanie napełnieni wanny do jej połowy lub nawet 1/3. Największe oszczędności da nam jednak zastąpienie kąpieli prysznicem. Kąpiel w wannie jest blisko czterokrotnie droższa niż kąpieli pod prysznicem.

Jeśli gaz wykorzystujemy także w kuchni to gotujmy energooszczędnie. Jak? Czajnik elektryczny zastąpmy gazowym czajnikiem z gwizdkiem i za każdym razem gotujmy tylko tyle wody ile potrzebujemy. Warto też kupić dobre, najlepiej stalowe i wielopiętrowe naczynia do gotowania. Gotować należy też pod przykryciem, a wielkość płomienia nie powinna wychodzić poza garnek czy patelnie. Niewielkie oszczędności możemy osiągnąć nawet poprzez solenie wody (np. na makaron) dopiero po jej zagotowaniu, a nie przed. W tej drugiej sytuacji będzie gotować się znacznie dłużej. Zresztą sam gaz można wyłączyć już kilka minut przed końcem gotowania, bo na finalnym etapie wystarczy już ciepło nagromadzone w naczyniu. A skoro przy gotowaniu już jesteśmy, to wielu specjalistów poleca zastąpienie kuchenki gazowo-elektrycznej modelem czerpiącym jedynie gaz. Taki model jest tańszy w eksploatacji.