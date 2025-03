Jaki tynk na elewację wybrać w 2025 roku?

Tynki elewacyjne od lat stanowią kluczowy element budownictwa. Pełnią nie tylko rolę ochronną, zabezpieczając budynek przed wilgocią, promieniowaniem UV czy zabrudzeniami, ale także wpływają na jego estetykę. Na rynku dostępne są różne rodzaje tynków – mineralne, akrylowe, silikonowe – a ich wybór zależy od wielu czynników: rodzaju podłoża, klimatu czy oczekiwań inwestora.

Tynki cienkowarstwowe - o co chodzi?

W branży budowlanej powszechnie uważa się, że tynki cienkowarstwowe należą do najczęściej wybieranych przez inwestorów. Dlaczego? Są lekkie, łatwe w aplikacji, elastyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Ponadto zapewniają odpowiednią paroprzepuszczalność, umożliwiając ścianom „oddychanie”, czym skutecznie zapobiegają gromadzeniu się wilgoci oraz rozwojowi pleśni i alg.

Co nowego w branży?

Świat nowoczesnych technologii budowlanych nie stoi w miejscu. Wraz z postępem technologicznym pojawiają się innowacyjne rozwiązania, które znacząco poprawiają właściwości tynków. Jednym z najważniejszych trendów jest wykorzystanie nanotechnologii w tynkach silikonowych. Dzięki nanocząsteczkom te nowoczesne produkty charakteryzują się zwiększoną odpornością na zabrudzenia, promieniowanie UV i wilgoć, co sprawia, że elewacja zachowuje świeży wygląd przez długie lata. Jakie jeszcze zalety kryją w sobie tynki silikonowe? O tym przeczytasz w dalszej części artykułu.

Silikonowy tynk elewacyjny, czyli trwałość i niezawodność

Ten wszechstronny materiał budowlany wyróżnia się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, elastycznością oraz zdolnością do samoczyszczenia dzięki właściwościom hydrofobowym. Obecnie, w 2025 roku, ceny tynków silikonowych wahają się od 20 do 60 zł/m², a koszt ich aplikacji to około 20–40 zł/m². Choć to inwestycja, spójrz na nią długofalowo – dzięki odporności na zabrudzenia i uszkodzenia taki tynk pozwoli Ci zaoszczędzić na przyszłych remontach i konserwacji.

Na rynku nie brakuje wysokiej jakości rozwiązań, a jednym z cenionych produktów w Europie jest silikonowy Sempre Azuro Premium. Dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej, nadaje się zarówno na wełnę mineralną, jak i styropian. Wyróżnia go doskonała przyczepność, odporność na uszkodzenia, hydrofobowość i elastyczność, co zapewnia trwałość elewacji. Jego wydajność to około 2,5 kg/m².

Akrylowy tynk elewacyjny - popularne i ekonomiczne rozwiązanie

Tynki akrylowe od lat cieszą się dużą popularnością w budownictwie – ich atrakcyjna cena oraz łatwość aplikacji sprawiają, że są chętnie wybierane zarówno do nowych inwestycji, jak i do renowacji istniejących budynków. Wykorzystuje się je na elewacjach budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych, a także w przestrzeniach wewnętrznych o umiarkowanej wilgotności, takich jak korytarze, klatki schodowe czy biura. Możesz je znaleźć w cenach oscylujących w przedziale od 20 do 50 zł/m².

Wśród dostępnych na rynku produktów warto zwrócić uwagę na tynk akrylowy Sempre Tesoro. To rozwiązanie, które łączy trwałość kolorów, elastyczność po wyschnięciu i doskonałą przyczepność. Sprawdzi Ci się szczególnie tam, gdzie kluczowe jest zabezpieczenie powierzchni przed mikropęknięciami i działaniem czynników atmosferycznych

Mozaikowy tynk elewacyjny – estetyka i odporność

Powierzchnie szczególnie narażone na zabrudzenia, ścieranie i działanie wilgoci, takie jak cokoły czy elementy dekoracyjne fasady, wymagają materiałów o wyjątkowej odporności. Właśnie w takich miejscach doskonale sprawdza się mozaikowy tynk elewacyjny.

Znany również jako marmolit wyróżnia się niezwykłą trwałością dzięki połączeniu drobinek naturalnego lub barwionego kruszywa z żywicą akrylową. Taka struktura zapewnia wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i promieniowanie UV. Jego powierzchnia jest łatwa w pielęgnacji – zabrudzenia nie wnikają głęboko w strukturę, a regularne czyszczenie pozwala zachować świeży wygląd przez lata. To duża korzyść, szczególnie jeśli zależy Ci, aby elewacja wyglądała estetycznie przez długi czas.

Wśród godnych uwagi rozwiązań wyróżniamy tynk mozaikowy Sempre Marmare, który łączy doskonałą przyczepność z wyjątkową wytrzymałością. Producent, Sempre, to polska marka z ponad 20-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w tworzeniu najwyższej jakości, profesjonalnej chemii budowlanej. Dzięki innowacyjnym technologiom i dbałości o detale, produkty tej firmy zyskały uznanie wśród fachowców w kraju i za granicą.

Jaki tynk wybrać pod styropian?

Jeżeli planujesz ciąć koszty, tynki akrylowe są idealnym rozwiązaniem. Charakteryzują się dobrą jakością w przystępnej cenie. Dla większej trwałości i długoterminowej ochrony warto rozważyć tynki silikonowe. Oferują doskonałą odporność na warunki atmosferyczne, zabrudzenia i wilgoć, a pielęgnacja staje się prostsza. Jednak trzeba liczyć się z wyższą ceną w porównaniu z innymi opcjami na rynku. W sytuacji, której szukasz produktu dla miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne, takich jak cokoły czy detale elewacyjne, idealnym wyborem będzie tynk mozaikowy. Jego odporność na ścieranie i uderzenia sprawia, że jest doskonałym rozwiązaniem dla intensywnie eksploatowanych powierzchni.

Uwaga! Siatka elewacyjna pełni ważną rolę w całym układzie warstw systemie ociepleń budynków. To ona przenosi wszelkie naprężenia powstające pod wpływem warunków atmosferycznych. Zalecamy stosować siatki o gramaturze 160 - 165 g/m2. Siatkę należy zatapiać w klejach cementowych z włóknem polipropylenowym.

