Jakie można kupić karmy dla psów w Media Expert?

1. Gdzie kupować karmy dla psów: w sklepach stacjonarnych czy w sklepach online?

2. Na jakie karmy dla psów w Media Expert warto zwracać uwagę?

3. Dlaczego najtańsze karmy dla psów nie są odpowiednim wyborem?

Wybór karmy dla psów nie musi być sprawą skomplikowaną. W zasadzie wybieranie karmy dla pupila może być trudne dla osób, które nigdy wcześniej nie opiekowały się zwierzętami lub w sytuacjach, gdy u psa występują stany chorobowe. Zdrowy pies najprawdopodobniej może chcieć jeść wszystko, co poda mu opiekun. Niektóre psy są bardziej wybredne, przez co metodą eksperymentów trzeba będzie celować w idealną karmę. Może też tak być, że monotonne posiłki znudzą się psu. W przypadku psów, u których zdiagnozowano jakąkolwiek chorobę, warto żywienie skonsultować z weterynarzem. Być może pies będzie mógł jeść większość karm. Nie należy jednak wykluczać konieczności wprowadzenia karm specjalistycznych.

Nie jest żadną tajemnicą, że zakupy internetowe są dużo tańsze. Każdy konsument co prawda może mieć własne preferencje związane ze sposobem robienia zakupów, ale w czasach szalejącej drożyzny warto skoncentrować się na kupowaniu w internecie. Przykładowo Dolina Noteci karma dla psa może być tańsza online nawet o kilka złotych na jednej puszce. W perspektywie miesięcznych zakupów można dość dużo zaoszczędzić. Zwolennicy e-zakupów od czasu do czasu korzystają z ofert sklepów tradycyjnych, ale najczęściej ma to miejsce wtedy, gdy czegoś nagle zabraknie dla psa.

Pies jest mięsożercą, zatem karmy powinny być bogate w mięso. W praktyce minimalna zawartość mięsa w karmie dla psa powinna wynosić 40% (niektórzy uważają, że nawet 50%). Dobra karma dla pupila nie musi być karmą z najwyższej cenowej półki. Przykładem popularnej karmy jest karma Brit, która występuje w wersji suchej i mokrej. Dla psa, który jeszcze nie próbował tej karmy, bez problemu można zamówić mniejsze opakowania. Może to być między innymi 3 kg worek karmy suchej. Najbardziej ekonomiczne są opakowania 10-12 kg karmy suchej lub zestawy 12 - 24 puszek karmy mokrej dla psów. Przy zmianie karmy trzeba pamiętać o tym, że nowa karma musi być wprowadzana stopniowo. W przeciwnym razie mogą wystąpić zaburzenia trawienia (nie jest to jednak problem, który będzie dotyczyć wszystkich psów).

Żywienie psa ma ogromny wpływ na jego kondycję zdrowotną. Pokarm dla psa powinien być wysokiej jakości. Musi zawierać wszystkie niezbędne składniki, a najważniejszym z nich jest odpowiednia zawartość mięsa. Renomowane marki bardzo dbają o to, by ich produkty w pełni odpowiadały potrzebom żywieniowym psów. Tanie karmy najczęściej zawierają bardzo mało mięsa, a na dodatek trudno jest sprawdzić, jakie konkretnie jest to mięso. Producenci takich karm bazują na sztucznych aromatach, co sprawia, że pies jest w stanie zjeść taką karmę. W rzeczy samej tania karma nie ma wystarczających wartości odżywczych, co w efekcie może prowadzić do różnego rodzaju niedoborów i chorób.