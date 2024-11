Jakie są najpopularniejsze telefony w Play na abonament

Motorola moto G04 4/64GB

Motorole przyciągają klientów ze względu na ich stosunek ceny do ceny w stosunku do jakości. Model moto g04 4 posiada niezwykle duży, 6,56 calowy ekran HD+ o częstotliwości odświeżania 90 Hz, który umożliwia oglądanie filmów w niezwykle wysokiej jasności obrazu. Aparat 16 Mpx oraz dość duża bateria 5000 mAh wystarczy nawet na parugodzinną rozrywkę i surfowanie po sieci. Dba również o bezpieczeństwo – posiada czytnik linii papilarnych oraz odblokowywanie za pomocą rozpoznawania twarzy. Co więcej, można go poszerzyć o dodatkową pamięć RAM.

Samsung Galaxy A35 5G 8/256GB

Niezwykle piękny w swojej prostocie Samsung znajdujący się w średniej półce telefonów został okrzyknięty najczęściej kupowanym smartfonem w 2023 roku. Posiada aż trzy aparaty (w tym główny 50 Mpx), które potrafią zachować w pamięci piękne zdjęcia i video, a bateria 5000 mAh umożliwi używanie aplikacji przez długi czas. Obraz, który daje nam Galaxy A35, jest niesamowicie płynny dzięki 120 Hz odświeżania obrazu, a 6,6-calowy wyświetlacz FHD+ Super AMOLED Infinity-O podniesie poziom użytkowania urządzenia na wyższy level. Bez problemu poradzi sobie z wymagającymi grami i zadaniami.

Xiaomi Redmi Note 13 5G 8/256GB

Ten model jest topowym wyborem dla fanów filmu i fotografii – ma 3 aparaty, z czego główny to aż 108 Mpx. Procesorem MediaTek Dimensity 6080 oraz ekran 6,67” AMOLED 120 Hz sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników. Do wyboru są dwie wersje – 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Bez problemu można skorzystać z możliwości powiększenia miejsca na dane – aż do 1 TB. Korzystanie z niego jest bardzo przyjemne dzięki ultracienkim ramkom oraz możliwości odblokowania telefonu poprzez AI Face Unlock lub czytnik linii papilarnych z boku urządzenia.