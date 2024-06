Jakimi problemami zdrowotnymi zajmuje się kardiolog dziecięcy?

W zakresie diagnostyki prowadzonej przez kardiologa dziecięcego zlecane są również badania przeprowadzane z zastosowaniem specjalistycznych urządzeń, do których należy m.in. EKG czy echo serca. Sprawdź, kiedy warto skorzystać z wizyty u kardiologa dziecięcego.

Kim jest kardiolog dziecięcy?

Kardiolodzy dziecięcy to specjaliści, którzy specjalizują się w diagnozowaniu i leczeniu schorzeń układu sercowo-naczyniowego u pacjentów do 18. roku życia. Kardiologia dziecięca to zatem dział kardiologii obejmujący dolegliwości występujące u dzieci i młodzieży, które w wielu przypadkach różnią się od chorób i przypadłości kardiologicznych występujących u osób dorosłych. Dlatego też leczenie takich przypadków wymaga interwencji odpowiedniego specjalisty, jakim jest właśnie kardiolog dziecięcy.

Konsultacja kardiologa dziecięcego polega nie tylko na diagnozowaniu i zastosowaniu odpowiedniego leczenia wykrytych dolegliwości. Do zakresu kardiologii dziecięcej należy też profilaktyka chorób serca oraz układu naczyniowego u najmłodszych.

Jakie dolegliwości leczy kardiolog dziecięcy?

Kardiolodzy dziecięcy zajmują się przede wszystkim diagnozowaniem i leczeniem wad serca o charakterze wrodzonym lub nabytym. Konsultacja kardiologa dziecięcego najczęściej pozwala wykryć takie schorzenia jak:

wady aorty i zastawki tętnicy płucnej,

koarktacja aorty,

ubytek przegrody międzyprzedsionkowej lub międzykomorowej,

zwężenie cieśni aorty,

tetralogia Fallota,

przerost prawej komory.

Chociaż podczas wizyt u kardiologów dziecięcych najczęściej wykrywane są wrodzone wady serca, niekiedy zdarza się, że u małoletnich pacjentów może wystąpić wada o charakterze nabytym. Wówczas często z podejrzeniem takiego schorzenia do kardiologa dziecięcego kieruje lekarz pediatra.

Najczęściej nabyta wada serca u dzieci bywa powikłaniem po poważnej przebytej infekcji. W przypadku młodzieży nabyte wady serca pojawiają się często w związku z brakiem aktywności fizycznej, otyłością czy stosowaniem złej diety.

Podczas wizyty u lekarza, jakim jest kardiolog dziecięcy, może zostać zdiagnozowana również choroba, która występuje u osób dorosłych. Do takich schorzeń należy m.in. arytmia, zapalenie mięśnia sercowego czy przerost mięśnia sercowego.

Konsultacja kardiologa dziecięcego - kiedy dać się na wizytę?

Kardiolog dziecięcy to specjalista, do którego warto udać się w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów, takich jak:

szybkie zmęczenie nawet po niewielkim wysiłku,

bóle i duszności w klatce piersiowej,

obrzęki,

nadmierna potliwość,

omdlenia i zasłabnięcia.

Kardiolog dziecięcy to specjalista, który przyjmie dziecko bez skierowania np. w prywatnym gabinecie lub takich miejscach jak centrum medyczne. W takich placówkach można też umówić się na konsultację znacznie szybciej oraz wykonać jednocześnie pakiet niezbędnych, zleconych badań.

Kardiolog dziecięcy - przebieg wizyty

W pierwszej kolejności kardiolog dziecięcy podczas wizyty przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicem pacjenta, a następnie z dzieckiem. Ma to na celu zapoznanie się z dolegliwościami, a także ogólnym stanem zdrowia danej osoby czy stylem życia.

Następnie przeprowadzane jest badanie osłuchowe i mogą zostać wykonane lub zlecone typowe badania kardiologiczne takie jak EKG, echo serca, USG serca czy badanie Holtera.

Wizyta u kardiologów dziecięcych przebiega zazwyczaj w przyjaznej i komfortowej atmosferze. Lekarze tej specjalności doskonale zdają sobie sprawę ze stresu, jaki może towarzyszyć małym pacjentom, dlatego konsultacji ze specjalistą nie trzeba się obawiać, a w przypadku dostrzeżenia niepokojących objawów jak najszybciej zarezerwować termin wizyty