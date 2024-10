Jesienna pogoda – idealny czas na domowy relaks w fotelu masującym

0 A A

Jesień to pora roku, która przynosi zarówno piękne widoki, jak i wyzwania dla naszego samopoczucia. Krótsze dni, mniejsza ilość światła słonecznego oraz obniżająca się temperatura mogą wpływać na nasz nastrój, prowadząc do uczucia zmęczenia, spadku energii, a nawet jesiennej chandry. Niski poziom serotoniny, hormonu odpowiedzialnego za nasz nastrój, oraz wzrost melatoniny, hormonu snu, przyczyniają się do tego, że czujemy się bardziej senni i przygnębieni. Jak zatem można temu przeciwdziałać?

