Kiedy wykonać przeprowadzkę? Najlepsze sezony na zmianę mieszkania czy domu

Kiedy najlepiej się przeprowadzać? Pory roku

Planowaniem przeprowadzki warto zająć się wcześniej, by nie robić wszystkiego na ostatnią chwilę. Załatwienie niezbędnych formalności, pakowanie, zabezpieczanie i transport rzeczy to sprawy, które musisz dobrze zaplanować, jeśli zależy Ci na tym, by przeprowadzka mieszkania przebiegła pomyślnie.

Nie da się ukryć, że jednym z ważniejszych, a często pomijanych aspektów przeprowadzki do nowego miejsca jest wybór czasu przeprowadzki. Warto zwrócić uwagę na pory roku, ponieważ warunki pogodowe mogą mieć duży wpływ na cały proces.

Przeprowadzka wiosną i latem

Przeprowadzkę warto zaplanować tak, by pogoda maksymalnie Ci sprzyjała. Najlepsze pory roku na termin przeprowadzki to te, w których unikniesz ryzyka zalania kartonów, wnoszenia rzeczy po ciemku czy przenoszenia dobytku po śliskiej nawierzchni. Najprostszym wyborem jest wiosna, ponieważ nie tylko dni tygodnia są dłuższe, ale też temperatura sprzyja w noszeniu, pakowaniu i zabezpieczaniu rzeczy. Również warunki na drodze będą spokojniejsze.

Przeprowadzka w ładną pogodę możliwa jest również latem. Ale w tym okresie warto wziąć pod uwagę potencjalne upały, które mogą być kłopotliwe podczas pakowania i noszenia rzeczy. Jest to jednak dobry termin przeprowadzki, jeśli masz dzieci, ponieważ to czas wolny od szkoły.

Przeprowadzka jesienią i zimą

Jesień to także dobry czas na przeprowadzkę do nowego domu/mieszkania, jeśli sprawdzisz wcześniej pogodę i postarasz się zorganizować ją w prognozowany ciepły dzień. Uniknięcie deszczu pozwoli na szybką przeprowadzkę bez ryzyka uszkodzenia części rzeczy.

Najtrudniejszym czasem na przeprowadzkę zdecydowanie jest zima. Ta pora roku niesie ze sobą ryzyko śliskich nawierzchni, gwałtownych opadów śniegu oraz nieprzyjemnych mrozów. Jednak nawet przeprowadzka zimą ma swoje zalety – to bowiem czas, w którym zdecydowanie łatwiej o znalezienie dostępnej, dobrej firmy przeprowadzkowej. Wynika to właśnie z tego, że większość osób woli się przeprowadzać w cieplejsze pory roku.

Szybka przeprowadzka: najlepiej z profesjonalistą

Nowe mieszkanie to ekscytujące wydarzenie. Nie pozwól więc, by ograniczała Cię pora roku. Wybierając profesjonalną firmę przeprowadzkową, nie musisz się obawiać, że Twój dobytek będzie zniszczony przez trudne warunki atmosferyczne. Zgrana ekipa fachowców poradzi sobie nawet w środku zimy stulecia! Znajdź idealny termin przeprowadzki z Fortis Przeprowadzki i wprowadź się do nowego domu lub mieszkania bez stresu.

Przeprowadzka mieszkania przebiegnie pomyślnie o każdej porze roku, jeśli odpowiednio wszystko zabezpieczysz. A to zadanie możesz oddelegować firmie przeprowadzkowej i skupić się już tylko na planowaniu życia w nowym miejscu. Tylko, bo najlepsze firmy zajmą się za Ciebie nawet pakowaniem rzeczy, demontażem mebli oraz sprzętów czy rozpakowywaniem wszystkiego w miejscu docelowym.

Przesądy dotyczące przeprowadzki: sobota i środa to dobre dni

Jak w prawie każdym aspekcie życia, istnieją również przesądy o przeprowadzce, a dokładniej: o odpowiednim czasie przeprowadzki.

Dla przykładu: przeprowadzka w niedzielę jest źle kojarzona przez katolików, dla których to dzień wymagający świętowania i odpoczynku. Wybranie zamiast tego ciężkiej pracy, a więc sprzeciwienie się pierwszemu przykazaniu kościelnemu, zwiastuje według przesądów krótkie życie.

Przeprowadzka w środę jest z kolei uznawana za idealne rozwiązanie, ponieważ ma wróżyć wielu gości w nowym miejscu zamieszkania.

Przeprowadzka w sobotę to też bezpieczna opcja: ma zapewnić rodzinie szczęście. O wyprowadzce w poniedziałek, wtorek i czwartek nie ma przesądów dotyczących przeprowadzek, jednak nie oznacza to, że nie są to dobre dni na zmianę mieszkania — wystarczy odpowiedni plan, niezależnie od wiary czy przekonań!