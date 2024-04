Kleszcze atakują! Pamiętaj o ochronie swojego zwierzaka.

W jakich miejscach jest najwięcej kleszczy?

Kleszcze to pasożyty, które są rozpowszechnione niemal na całej kuli ziemskiej i doskonale czują się niemal w każdym środowisku. Choć tego niewielkiego pajęczaka można złapać głównie w lesie i na łące, to nie trudno o to także w miastach - na przykład w parku czy na trawniku przed blokiem. Wszędobylskość kleszczy sprawia, że stanowią one poważne zagrożenie dla każdego czworonoga – nawet tego, który wychodzi wyłącznie na krótkie spacery po osiedlu lub wyleguje się w przydomowym ogródku.