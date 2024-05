Studenci pamiętają o więźniach politycznych

Między godziną 10, a 15 we wtorek 21 maja na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS będzie można napisać listy, które trafią do więźniów politycznych na Białorusi. Akcja ma pokazać wsparcie i solidarność z tymi osobami. Dodatkowo wydarzenie „Napisz list do więźnia politycznego” ma na celu zwiększenie świadomości społeczności akademickiej na temat represji politycznych na Białorusi.

Dzień Solidarności z Więźniami Politycznymi na Białorusi został ustanowiony po tym, jak trzy lata temu w koloni karnej zmarł Witold Aszurak. Dla Polaków prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnym więźniem jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i aktywista polskiej mniejszości na Białorusi. Został on zatrzymany ponad trzy lata temu i przebywa w koloni karnej w Nowopołocku.