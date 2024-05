Powrót mistrzów absurdu. Kury w Zgrzycie

Zespół Kury został założony w kwietniu 1992 roku przez Tymona Tymańskiego, Piotra Pawlaka, Annę Lasocką i Jacka Oltera. Pierwsza płyta, tego wywodzącego się z gdańskiego środowiska yassowego zespołu, została wydana w 1995 roku. Trzy lata później zespół wydał najsłynniejszy swój album “P.O.L.O.V.I.R.U.S.”, który miał siłę rażenia bomby atomowej. Spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem krytyki i fanów. Płyta dostała sześć nominacji do Fryderyków 1998 i została nagrodzona w kategorii Najlepsza Alternatywna Płyta Roku. „P.O.L.O.V.I.R.U.S.” to symbol polskiej alternatywy lat 90. Zespół odważnie, a przy tym inteligentnie parodiował muzyczny mainstream, w tym takie gatunki muzyczne jak: disco polo, poezję śpiewaną, hip-hop, jazz, a nawet piosenkę religijną. Trudno w całej polskiej muzyce znaleźć drugą, tak bardzo szaloną i pokręconą płytę. Niestety płyta okazała się przekleństwem zespołu, który już nigdy nie powtórzył sukcesu „P.O.L.O.V.I.R.U.S.”.

Jako support wystąpi HIOB DYLAN & NAJGORSZA KAPELA ŚWIATA - Bard-dziad, który przywdział maskę wilka, by śpiewać o Polsce, o której nikt już śpiewać nie chce. Szarpiąc struny taniego banjo zabiera w podróż Passatem Kombi przez Radom do serca Polski B, w lot Ryanairem lub Wizzairem na emigrację zarobkową albo do raju, w którym kiełbasę serwuje Robert Makłowicz. Tym razem rusza w Polskę z Najgorszym Zespołem Świata. Początek o godzinie 19:00.

