Burze i grad. IMGW wydaje alerty dla całego województwa

Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla powiatu tomaszowskiego. Obowiązuje ono dziś od godz. 16.09, aż do północy.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad - czytamy w komunikacie IMGW.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 procent.

Alert drugiego stopnia wydano również dla powiatów:

- biłgorajskiego

- hrubieszowskiego

- janowskiego

- zamojskiego

- Zamościa

Prognozowane są burze, silne opady deszczu do 35mm, a lokalnie do 50 mm, a także porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami może również spaść grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia oszacowano na 80 procent. Alert obowiązuje dziś od godz. 12 do godz. 22.

Najniższy, pierwszy stopień zagrożenia z prawdopodobieństwem 80 proc. wydano dla powiatów:

- bialskiego

- Białej Podlaskiej

- Chełma

- chełmskiego

- krasnostawskiego

- kraśnickiego

- lubartowskiego

- lubelskiego

- Lublina

- łęczyńskiego

- łukowskiego

- opolskiego

- parczewskiego

- puławskiego

- radzyńskiego

- ryckiego

- świdnickiego

- włodawskiego

W tych miejscach prognozowane są burze z silnymi opadami deszczu od 20 mm do 35 mm, a także porywy wiatru do 70 km/h i miejscowy grad. Alert obowiązuje dziś od godz. 15 do północy.