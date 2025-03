W roku 2025 wybór padł na Mocha Mousse - ziemisty odcień brązu, który łączy w sobie elegancję i przytulność, surowość i miękkość, nowoczesność i ponadczasowy klasycyzm. (w roku 2024 był to kolor viva magenta).

Nie bez powodu ten kolor dominuje zarówno w modowych kolekcjach na wiosnę 2025, jak i w najnowszych trendach wnętrzarskich. Jest jak doskonale skomponowane espresso – wyrafinowane, a jednocześnie kojące, pasujące zarówno do stylizacji codziennych, jak i wyrafinowanych wieczorowych kreacji.

Pantone kolor roku 2025 – Mocha Mousse to odcień, który nie tylko definiuje estetykę nadchodzących miesięcy, ale też odwołuje się do tego, czego wszyscy pragniemy – ciepła, komfortu i równowagi. W jaki sposób można go nosić, by podkreślić jego wyjątkowy charakter? Zanurzmy się w świat ciepłych barw i harmonijnych połączeń, które uczynią ten kolor kluczowym elementem Twojej garderoby w 2025 roku.

Pantone kolor roku 2025 – Mocha Mousse

Co roku Instytut Pantone ogłasza barwę, która będzie dominować w modzie, designie i sztuce. W 2025 roku tytuł koloru roku przypadł odcieniowi Mocha Mousse – ciepłemu, eleganckiemu brązowi, który łączy w sobie nuty kawy z delikatnym mlecznym tonem. To barwa, która doskonale wpisuje się w naturalne trendy kolorystyczne, podkreślając harmonię, spokój i wyrafinowanie. Mocha Mousse znajdzie zastosowanie zarówno w modzie, jak i we wnętrzach, nadając im pocieszające ciepło i pewność siebie.

Mocha Mousse – co to za kolor?

Mocha Mousse to odcień brązu, balansujący między ciepłym brązem a delikatnym beżem. Kolor spokojny, delikatny i niezwykle uniwersalny. Jego inspiracja pochodzi od koloru spienionej kawy, co nadaje mu subtelnej głębi i klasy. Mocha Mousse doskonale komponuje się z neutralnymi barwami i pastelami, tworząc stylizacje pełne harmonii i elegancji. W zależności od zastosowania może być wyrazistym akcentem lub bazą dla bardziej stonowanych stylizacji.