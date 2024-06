Kuropatwy znów pojawią się na polach. Rozpoczyna się okres wsiedleń

Akcje wsiedlania kuropatw prowadzą myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim. To oni aktywnie monitorują populację tego gatunku, znają jego miejsca bytowania w terenie. Kuropatwa jest ptakiem łownym, co wbrew pozorom jest dla niej szansą. Myśliwi bowiem na własny koszt dbają o to, aby zapewnić kuropatwom odpowiednie warunki bytowania. Robią to nieodpłatnie w ramach prowadzonej przez nich gospodarki łowieckiej za swoje pieniądze. Na kuropatwy praktycznie się już nie poluje, a obecnie zdecydowanie więcej kuropatw z hodowli jest wypuszczanych przez myśliwych do środowiska. Hodowla kuropatwa jest bardzo trudna dlatego, dlatego zajmują się nimi tylko nieliczne specjalistyczne gospodarstwa.



Okres wsiedleń kuropatw właśnie się rozpoczyna i potrwa do stycznia kolejnego roku. Dzięki temu w różnych rejonach polski będzie można dostrzec piękne stada kuropatw w na łąkach i polach. Według różnych szacunków mówi się, że myśliwi wypuszczą w tym roku około 150.000 kuropatw co pozwala z dużą nadzieją patrzeć w przyszłość tego gatunku. Na wsiedlane ptaki nie poluje się więc, jeszcze raz warto zauważyć fakt, że myśliwi robiąc to z własnych środków wyraźnie zaznaczają swój istotny, pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dzięki nim możemy liczyć, że kolejne pokolenia będą mogły cieszyć się widokiem tych pięknych kuraków podczas spacerów wśród pachnących pól i kwiecistych łąk.