Mediacje małżeńskie – sposób na łagodne rozwiązanie konfliktu

Gdy w górę idą emocje, nie warto jest dać się im porwać. Mediacja to jedna z metod rozwiązywania konfliktów i sporów; spotkanie, podczas którego zwaśnione pomiędzy sobą strony szukają rozwiązań dla swoich problemów z pomocą niezależnej osoby trzeciej jaką jest mediator. Wśród głównych zasad mediacji wymienia się przede wszystkim akceptowalność – zasady mediacji powinny być zaakceptowane przez obie strony; brak akceptacji mediatora bądź reguł mediacji skutecznie uniemożliwia jej prowadzenie. Mediator szanuje każdą ze stron konfliktu, a samo postępowanie objęte jest poufnością. Pojęcie mediacji i efekty zachowane są przede wszystkim w tajemnicy, zapewniając parze poczucie prywatności.

Jakie zalety płyną z mediacji małżeńskich?

Początek mediacji rozpoczyna się od spotkania wstępnego z każdą ze stron konfliktu. Podczas spotkania obie strony poinformowane są o tym, czym dokładnie jest mediacja, jakie są jej zasady oraz przebieg. Strony konfliktu zgłaszają również swoje oczekiwania co do mediacji, jakie są jej zasady oraz ogólny przebieg. Strony konfliktu zgłaszają swoje oczekiwania jakie mają do mediacji. W przypadku gdy decydują się one na mediację, zaś sam mediator uznaje sprawę za zakwalifikowaną do rozpoczęcia procesu rozmów, zostaje zaplanowane spotkanie nazywane „mediacją właściwą”. Podczas niego uczestnicy kolejno przedstawiają swoje stanowisko, słuchając się wzajemnie – następnie zostaje postawiona diagnoza sytuacji konfliktowej. Dalszy etap obejmuje poszukiwanie przez uczestników najlepszego rozwiązania dla sytuacji problemowej. Pomimo tego, że mediacje nie zawsze kończą się ugodą, podczas ich postępowania można lepiej zrozumieć motywy zachowania swojego małżonka podczas procesu. Spotkania mediacyjne umożliwiają bowiem większą swobodę, dając przy tym lepszy komfort otwarcia się oraz opowiedzenia o swoich przeżyciach; nazwania własnych potrzeb w atmosferze poufności. Co więcej, gdy obie strony wyrażają chęć na polubowne rozwiązanie sporu, bezstronny mediator jest w stanie poprowadzić obie strony konfliktu w taki sposób, by doszło do zawarcia ugody. Mediacja nie jest ryzykowna dla żadnej ze stron, która w niej uczestniczy – dlatego też na każdym etapie możliwe jest swobodne wycofanie.

Czy warto skorzystać z pomocy mediatora?

Mediatorzy mogą działać na dwa sposoby: prywatnie oraz sądowo. Ich zadania, umiejętności oraz możliwości są zazwyczaj takie same. Zasadnicza różnica pomiędzy jednym a drugim to fakt, że do mediatora prywatnego można się zgłosić dobrowolnie. Mediator sądowy musi dodatkowo złożyć bardzo dokładny protokół ze spotkań. Sąd może skierować mediacje wyłącznie w momencie trwania procesu rozwodowego – tymczasem kiedy obie strony wyrażają chęć na polubowne rozwiązanie sporu, bezstronny mediator jest w stanie sumiennie poprowadzić obie strony konfliktu w taki sposób, by finalnie doszło do zawarcia ugody. Na stronie https://www.rozwodznia.pl/ możemy przeczytać, że rozwód to w wielu przypadkach ostateczność. Można zacząć inaczej, od profesjonalnej rozmowy z kimś, kto jest w stanie pomóc zażegnać wszelkiego rodzaju spory. Skorzystanie z pomocy mediatora to decyzja nad wyraz indywidualna; w momencie gdy jest się przekonanym o tym, że związek da się jeszcze uratować, warto zasięgnąć profesjonalnej porady u kogoś, kto jest w stanie naprowadzić relację na właściwe tory porozumienia.