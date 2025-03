Mieszkanie dla seniora – jak powinno wyglądać, aby mogło spełniać potrzeby osób starszych?

Mają jednak konkretne wymagania dotyczące między innymi funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń, chcąc żyć bez ograniczających ich barier architektonicznych. Mieszkania dla seniorów powinny spełniać kilka nadrzędnych warunków: być wygodne, bezpieczne i stworzone na miarę. Na co konkretnie należy zwracać uwagę w przypadku chęci zakupu lub wynajmu mieszkania senioralnego? Podpowiadamy!

Funkcjonalne, nowoczesne i wygodne – takie powinno być mieszkanie dla seniora!

Cechą każdego mieszkania dla seniora powinna być przede wszystkim dostępność. Szerokie przejścia bez drzwi (bądź z drzwiami – ale przesuwnymi), aneks kuchenny, jak najmniejsza liczba niepotrzebnych, niewygodnych i trudnych w wyprzątaniu zakamarków to tylko jedne z kilku ogólnych elementów, które warto wziąć pod uwagę podczas oglądania mieszkania dla seniora. Istotne jest także światło; zarówno to w pełni naturalne, jak i sztuczne jest ważne w funkcjonowaniu organizmu każdego człowieka, a zwłaszcza osób w podeszłym wieku! Z tego powodu nie należy zasłaniać okien masywnymi, ciemnymi zasłonami, zamiast tego stosując lekkie firanki, żaluzje lub rolety. Dobrze jest zadbać o dodatkowe doświetlenie w tych miejscach, w których osoba starsza będzie przebywała najczęściej. Wiele nowoczesnych mieszkań dla seniorów jest wyposażonych w specjalne czujniki ruchów oraz nocne podświetlenia LED, umożliwiające seniorowi bezpieczną podróż do toalety w nocnej porze. Jeżeli chodzi natomiast o wyposażenie łazienki, jest ono szczególnie istotne; ważne, by była ona wygodna oraz bezpieczna. Świetnym rozwiązaniem jest zwłaszcza kabina prysznicowa, najlepiej pozbawiona brodzika, do której senior bez problemu wejdzie, a także którą będzie mógł bezpiecznie opuścić – bez konieczności podnoszenia nóg oraz ryzyka upadku. Dobrze, by w łazience zamontowane były także poręcze, ułatwiające seniorowi wstawanie i minimalizujące niebezpieczeństwo poślizgnięcia się. Pozostałe pomieszczenia w domu, takie jak kuchnia czy salon, powinny być wyposażone w odpowiednie meble dostosowane do potrzeb osób starszych. Całe mieszkanie powinno być pozbawione progów, które znacznie utrudniają przemieszczanie się zwłaszcza osobom o kulach.

Mieszkania dla seniorów jako odpowiedź na zmiany zachodzące w kraju

Statystyki są jasne – z roku na rok polskie społeczeństwo coraz bardziej się starzeje. Deweloperzy wychodzą naprzeciw tym zmianom i oczekiwaniom osób starszych, prezentując ofertę osiedli senioralnych. Przykład stanowi wynajem mieszkań dla seniorów w Ostoja Seniora. Apartamenty zlokalizowane są na obrzeżach miasta Łódź, wokół terenów zielonych i rekreacyjnych. Na lokatorów czeka natomiast szereg dodatkowych udogodnień, w postaci centrum medycznego (znajdującego się w budynku), a także restauracji czy części wspólnych, w których odbywają się animacje czasu wolnego. Osiedla senioralne tworzone w różnych zakątkach naszego kraju są dziś nastawione przede wszystkim na tworzenie społeczności, w której wszyscy mieszkańcy mają poczucie, że znaczą naprawdę wiele. Poszukując lokum do spędzenia w nim reszty życia, coraz więcej osób starszych decyduje się na stanie się integralną częścią tego rodzaju osiedli – w zamian zyskując przestrzeń dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb.