Monohydrat kreatyny vs. jabłczan kreatyny – czym się różnią i który suplement lepiej wybrać?

Jeśli jesteś osobą aktywną fizycznie i szukasz suplementu diety, który wspomoże syntezę białek w Twoim organizmie i tym samym przyczyni się do szybszej budowy masy mięśniowej, kreatyna będzie dla Ciebie dobrym wyborem. Ma ona jednak więcej funkcji, które warto znać. Poznaj dwa podstawowe rodzaje kreatyny i różnice między nimi!

Jabłczan kreatyny – charakterystyka

Jabłczan kreatyny to połączenie 3 cząstek keratynowych z jedną cząstką kwasu jabłkowego. Dzięki temu charakteryzuje się wyższą stabilnością i mniejszą tendencją do retencji wody niż monohydrat tego związku. Jako że kwas jabłkowy uczestniczy w niektórych etapach cyklu Krebsa, połączenie go z kreatyną zwiększa intensywność produkcji energii w postaci ATP, niezbędnej np. podczas aktywności fizycznej.

Jakie są więc efekty suplementacji? Jabłczan kreatyny nie tylko stymuluje budowę tkanki mięśniowej, ale również zwiększa wewnątrzustrojowe zapasy fosfokreatyny w mięśniach, co pozytywnie wpływa na ich ogólną wytrzymałość.

Monohydrat kreatyny – co to jest?

Mianem monohydratu kreatyny zwie się połączenie cząsteczki kreatyny z wodą. Pod kątem budowy chemicznej wykazuje niższą stabilność niż inne formy tego związku, dlatego może być nieco gorzej biodostępny. Mimo tego wciąż wywiera na organizm korzystne działanie. Suplementacja tego związku manifestuje się głównie zwiększoną budową masy mięśniowej, co jest szczególnie doceniane przez osoby uprawiające sporty siłowe i kulturystyczne. Obserwuje się również wzrost energii i wytrzymałości mięśni, choć jest to mniej wyraźne niż przy suplementacji jabłczanu kreatyny.

Monohydrat kreatyny vs. jabłczan kreatyny – który wybrać?

Zarówno monohydrat, jak i jabłczan kreatyny mają wiele pozytywów. Wybierz monohydrat, jeśli zależy Ci głównie na budowie masy mięśniowej. Jabłczan sprawdzi się natomiast u osób, którym zależy dodatkowo na potęgowaniu wydolności mięśni, co jest kluczowe dla dyscyplin wytrzymałościowych (np. biegi długodystansowe, taniec, pływanie itd.). W praktyce systematyczna suplementacja bez względu na rodzaj kreatyny daje niewiele różniące się efekty, co potwierdzają sportowcy.

Należy zaznaczyć, że monohydrat kreatyny u niektórych osób może zwiększać retencję wody w organizmie, czyli jej gromadzenie się. Jest to niepożądane zjawisko zwłaszcza dla kobiet, które mogą czuć się nieco opuchnięte. Nie u każdego zjawisko to jest jednak widoczne. Pamiętaj, że poza suplementacją ogromne znaczenie dla wyników sportowych i Twojego zdrowia ma zbilansowana dieta, właściwa technika wykonywanych ćwiczeń, a także element regeneracji (choćby w formie dni nietreningowych czy zabiegów relaksacyjnych), o którym zapomina wielu sportowców.

Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych