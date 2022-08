Na co zwracać uwagę przy zakupie drona?

Oszacuj swój budżet

Zakup drona powinien być podyktowany między innymi ceną. W zależności od tego czy szukasz drona jako prezentu dla swojego dziecka, czy jako profesjonalnego sprzętu do nagrywania — cena będzie się dość mocno różnić. Drony zabawkowe to koszt do około kilkuset złotych, a w przypadku dronów sportowych i specjalistycznych od kilku do kilkunastu tysięcy złotych w górę. Sporo też zależy od tego, jaki sklep z dronami wybierzesz.

Pamiętaj, że zakup drona to zaledwie początek wydatków. Później dokupić będzie trzeba też poszczególne elementy niezbędne do jego działania. Mowa m.in. o bateriach, które trzeba co jakiś czas wymieniać lub kartę pamięci która potrzebna jest do zapisania materiału filmowego. Co więcej, jeśli nie masz doświadczenia w lataniu dronem, a docelowo chcesz z niego korzystać np. w czasie wakacji, to lepiej zainwestować w tańszy model, który może służyć jako sprzęt testowy.

Sposób latania i mobilność

Drony w zależności od modelu różnią się wagą, zasięgiem, autonomicznymi funkcjami i jakością zastosowanej kamery . Nie każdego drona będziesz w stanie spakować do małego plecaczka. Niektóre modele dość trudno transportować ze względu na fakt, że oprócz samego drona pozostaje kwestia spakowania baterii, przewodów, kontrolerów itp.

Niesamowicie ważnym parametrem jest również zasięg lotu. To on określa jak daleko możemy polecieć, aby drona nie zgubić. Mowa przede wszystkim o dronach rekreacyjnych, bo w przypadku dronów sportowych ważniejszy jest czas lotu na baterii i szybkość lotu tego modelu. Warto tutaj pamiętać, że aby uzyskać dalsze odległości należy używać specjalnego kontrolera — dron sterowany za pośrednictwem smartfona jest dość mocno ograniczony (z reguły do 100m – zasięg po wifi).

Drony znajdziesz na stronie https://flystore.pl/

Wytrzymałość i czas lotu

Inną kluczową kwestią, na którą należy zwrócić uwagę przed zakupem drona, jest jego orientacyjny czas lotu. Zasada jest tutaj prosta — im dron dłużej może latać, tym lepiej. Co ciekawe, wielkość danego modelu niekoniecznie musi wpływać na to, jak długo wytrzymuje bateria.

Dron jest urządzeniem, które dość łatwo uszkodzić. Wystarczy jeden niepewny ruch, a konstrukcja może trafić na drzewo lub wpaść do wody. Oczywiście, nowoczesne drony są wyposażone w szereg funkcji, które zabezpieczają drona przed ewentualnym zniszczeniem, ale i tak zawsze należy zachować czujność. Przy wyborze drona zawsze trzeba sprawdzić, czy dron posiada funkcję „automatycznego powrotu do domu” oraz czy posiada czujniki pozwalające wymijać przeszkody.

Kluczowa jest tutaj także jakość użytych materiałów, wodoodporność i odporność na wiatr. Niestety, w modelach niskobudżetowych raczej nie uświadczymy większości ze wspomnianych funkcji. Ważne jest również: sterowanie, dołączane akcesoria i to, jakie wsparcie techniczne oferuje producent.