Na jakim poziomie jest inflacja i co na nią wpływa?

Co wpływa na inflację? Jakie kroki podjęto, by obniżyć jej poziom? O tym dowiesz się z tego artykułu.

Ile wynosi obecnie inflacja w Polsce?

Zgodnie z odczytami z lipca 2023 r. inflacja wyniosła w tym miesiącu 10,8% r./r. Jest to dobra wiadomość, ponieważ już czwarty miesiąc z rzędu wskaźnik inflacji spada. Warto przypomnieć, że w lutym tego roku inflacja osiągnęła poziom 18,4% r./r.

Zgodnie z zapowiedziami ekonomistów trend spadkowy powinien się utrzymać. Według prognoz NBP w IV kwartale 2023 r. wskaźnik inflacji osiągnie poziom 7,6%.

Kredytobiorcy mogą odetchnąć z ulgą. Spadająca inflacja oznacza, że nie ma obecnie powodów do kolejnych podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Ostatnia podwyżka miała miejsce we wrześniu 2022 r. Od tej pory oprocentowanie kredytów już nie rośnie, a wręcz lekko spada. Ma to bezpośrednie przełożenie na raty, które powinny być obecnie niższe.

Co wpływa na inflację?

Inflacja rośnie, gdy drożeją podstawowe produkty konsumpcyjne. Do wzrostu inflacji przyczyniają się także wzrost cen surowców i energii, a do najważniejszych czynników mających wpływ na poziom inflacji zaliczamy:

zwiększenie podaży pieniądza przez bank centralny,

wzrost cen surowców, które są niezbędne dla produkcji towarów i świadczenia usług,

zbyt duży napływ kapitału inwestycyjnego lub konsumpcyjnego,

nagły wzrost popytu na produkty i usługi,

nieproporcjonalny wzrost płac w stosunku do wydajności pracowników, rozumianej jako ilość wytworzonych dóbr i usług,

polityka monetarna kraju.

Ponadto, do wzrostu poziomu inflacji zarówno w Polsce, jak również w innych krajach przyczyniły się czynniki o charakterze ponadnarodowym, takie jak:

Pandemia koronawirusa, która znacznie ograniczyła działalność podmiotów gospodarczych i spowodowała m.in. zerwanie łańcuchów dostaw. Pandemia wywołała też strach przed brakiem podstawowych produktów, co doprowadziło do paniki na rynkach. Konsumenci zaczęli gromadzić zapasy, czego rezultatem był wzrost popytu, a w konsekwencji także wzrost cen.

Wojna na Ukrainie, która m.in. spowodowała przerwy w dostawach surowców.

Wzrost cen gazu i ropy naftowej na świecie.

Jakie narzędzia pomagają obniżyć inflację?

Za podejmowanie działań w celu obniżenia inflacji odpowiedzialny jest Narodowy Bank Polski wraz z Radą Polityki Pieniężnej. Instytucje te wyposażone są w instrumenty, które pozwalają na skuteczne przeciwdziałanie dalszemu wzrostowi cen. Są to:

Podnoszenie poziomu głównych stóp procentowych, który prowadzi do obniżenia popytu na kredyt i stanowi bodziec do oszczędzania, co pomaga zmniejszyć ilość pieniądza w obiegu.

Zwiększenie podstawowych stóp rezerwy obowiązkowej dla banków. Banki ograniczają akcję kredytową, ponieważ muszą wpłacić więcej środków na poczet rezerwy.

Przeprowadzanie operacji otwartego rynku, które polegają m.in. na emisji papierów wartościowych w celu ograniczenia podaży pieniądza.

Również rząd włączył się w walkę z inflacją. Podjęto m.in. decyzję o wprowadzeniu tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, zamrożeniu cen energii dla obywateli oraz obniżce VAT na żywność.

Podjęte działania zaczynają przynosić efekty, a inflacja spada już czwarty miesiąc z rzędu. Zgodnie z prognozami, do celu inflacyjnego wynoszącego 2,5% będziemy najprawdopodobniej dążyć nawet 2 lata.

Więcej o inflacji i stopach procentowych dowiesz się z https://bankiwpolsce.pl/dlaczego-i-w-jaki-sposob-nowy-wskaznik-wiron-zastapi-dotychczas-wykorzystywany-wskaznik-wibor