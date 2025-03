Najlepsze kable do przesyłania obrazu – wszystko, co musisz wiedzieć o HDMI i DisplayPort

Kabel HDMI i DisplayPort - do czego się je wykorzystuje?

HDMI i DisplayPort to obecnie dwa najpopularniejsze rodzaje kabli, których używa się do przesyłu obrazu. Co warto o nich wiedzieć?

Kabel HDMI (High-Definition Multimedia Interface) to standard wykorzystywany głównie w domowych systemach rozrywki. Służy do przesyłania zarówno obrazu, jak i dźwięku w wysokiej jakości. Idealnie sprawdza się przy podłączaniu telewizorów, projektorów, konsol do gier, laptopów i odtwarzaczy multimedialnych.

Z kolei DisplayPort jest częściej spotykany w środowiskach profesjonalnych. Zapewnia wyjątkowo wysoką jakość obrazu i obsługuje wyższe rozdzielczości oraz częstotliwości odświeżania. Czyni to go doskonałym wyborem dla entuzjastów gier oraz specjalistów pracujących z grafiką i wideo.

Kabel HDMI a DisplayPort - podstawowe różnice

Choć oba standardy służą do przesyłania obrazu i dźwięku, istnieje kilka kluczowych różnic, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze kabla.

Jakość obrazu: DisplayPort obsługuje wyższe rozdzielczości i częstotliwości odświeżania niż kabel HDMI. Złącza: Kabel HDMI ma charakterystyczne złącze z 19 pinami, podczas gdy DisplayPort posiada złącze z blokadą, co zapobiega przypadkowemu odłączeniu. Obsługa wielu monitorów: DisplayPort umożliwia podłączenie kilku monitorów do jednego złącza (daisy chaining), co jest niemożliwe w przypadku HDMI.

Które rozwiązanie jest lepsze? Wybór między tymi dwoma standardami zależy tak naprawdę od indywidualnych potrzeb. Przed zakupem któregokolwiek z nich, upewnij się jednak, że Twój sprzęt multimedialny wspiera wybrane rozwiązanie i posiada kompatybilne złącza.

Gdzie kupić dobry kabel HDMI i nie tylko?

