Najlepsze miejsca na OFF Piotrkowska: gdzie warto zjeść i wypić?

Wybierasz się do Łodzi? A może myślisz o tym, by znaleźć biuro na wynajem w Łodzi? Nie szukaj dalej, bo znalazłeś miejsce idealne. OFF Piotrkowska Center w Łodzi to miejsce absolutnie niezwykłe. Znajdziesz tutaj ofertę biurową - i to w budynkach klasy A, ale także i znacznie więcej, w tym przestrzeń do rozwoju osobistego, czy smakowania tego, co najlepsze! Sprawdź, co warto zjeść w Łodzi.

Drukarnia skład wina & chleba

To wyjątkowe miejsce łączy w sobie piekarnię, winiarnię i restaurację. Oferuje szeroki wybór win z całego świata oraz pyszne, świeżo wypiekane pieczywo. W menu dominują dania kuchni śródziemnomorskiej, takie jak świeże pasty, owoce morza i pyszne desery. Idealne na romantyczną kolację czy spotkanie ze znajomymi przy lampce wina.

Spółdzielnia - kuchnia nowoczesna acz Polska

Spółdzielnia to miejsce, które słynie z nowoczesnej interpretacji kuchni polskiej. Lokal charakteryzuje się minimalistycznym wystrojem i przyjazną atmosferą. W menu znajdują się klasyczne dania z nowoczesnym twistem, takie jak pierogi z sezonowymi nadzieniami czy kotlet schabowy z nietypowymi dodatkami. Warto spróbować także domowych ciast i świeżo wyciskanych soków.

Len & Bawełna

Chcesz poczuć się jak w domu, a jednocześnie doświadczyć czegoś wyjątkowego? Odwiedź restaurację, gdzie naturalne materiały i przytulna atmosfera tworzą idealne miejsce na relaks. Nasza kuchnia, inspirowana tradycyjnymi smakami, zaskakuje nowoczesnymi aranżacjami. A może wolisz delektować się aromatyczną kawą lub oryginalnym koktajlem w naszej strefie barowej? Len & Bawełna oferuje nie tylko wyjątkowe doznania kulinarne, inspirowane kuchnią śródziemnomorską i polską, ale także relaksującą atmosferę i szeroki wybór napojów. Nasza przestrzeń, podzielona na strefy, pozwala na spokojny posiłek, spotkanie biznesowe czy wieczorne wyjście z przyjaciółmi.

Good Morning Vietnam

"Good Morning Vietnam to podróż kulinarna przez Azję Południowo-Wschodnią. Od 2006 roku, to rodzinne bistro serwuje autentyczne smaki Wietnamu, Chin i Tajlandii, stworzone z pasją przez polsko-wietnamskie małżeństwo. To tutaj spotykają się tradycje dawnego China Town z nowoczesnym, łódzkim stylem.

OFF Piotrkowska to miejsce, które zachwyca różnorodnością kulinarną i niepowtarzalnym klimatem. Niezależnie od tego, czy szukasz miejsca na romantyczną kolację, spotkanie z przyjaciółmi, czy wieczór z piwem i przekąskami, znajdziesz tu coś dla siebie. Od kuchni polskiej, przez amerykańską, po wegańskie przysmaki i wspaniałe desery – OFF Piotrkowska jest prawdziwą ucztą dla podniebienia.