Oczyszczanie twarzy: pianka, żel czy olejek? Jak wybrać najlepszy produkt dla siebie

Dlaczego prawidłowe oczyszczanie twarzy to podstawa codziennej pielęgnacji?

Mycie twarzy to etap pielęgnacji, którego nie sposób pominąć. Na skórze gromadzi się przecież kurz, sebum, martwy naskórek i smog. Oprócz tego, w ciągu dnia wiele osób nosi też make-up (przed myciem twarzy należy usunąć go kosmetykiem do demakijażu). Oczyszczanie twarzy jest czynnością, którą wykonuje się zazwyczaj dwa razy dziennie – po przebudzeniu i wieczorem, dlatego bardzo ważne jest stosowanie odpowiednich produktów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb skóry.

Prawidłowe użycie kosmetyku do mycia twarzy zapewnia skórze czystość, a także jest niezbędne do tego, aby jej głębokie warstwy przyjęły składniki aktywne zawarte w serum lub kremie. Regularne pomijanie mycia twarzy lub robienie tego w nieumiejętny sposób i przy użyciu nieodpowiednich produktów prowadzi do przetłuszczenia i zanieczyszczenia cery, może też ją uwrażliwić.

Mycie twarzy pianką – dla kogo jest to najlepsza opcja?

Pianki do mycia twarzy zawierają łagodne środki powierzchniowo czynne, które nie powodują podrażnień i dbają o integralność bariery hydrolipidowej skóry. Kosmetyki tego typu mają formułę wyróżniającą się tym, że w kontakcie z wodą intensywnie się pieni. Takie produkty do mycia twarzy często wzbogacane są składnikami aktywnymi, które sprawiają, że pianka ma dodatkowe właściwości pielęgnacyjne, np. nawilża i zmiękcza skórę oraz niweluje zaczerwienienia i uczucie ściągnięcia.

Jeśli Twoja skóra jest sucha, wrażliwa i widać na niej rozszerzone naczynka krwionośne, czyli teleangiektazje, to delikatna pianka do mycia twarzy jest dla Ciebie idealnym produktem. Warto dodać, że cera naczynkowa może być jednocześnie mieszana lub tłusta – w takich przypadkach trzeba zachować szczególną ostrożność w stosowaniu produktów myjących, które ograniczają wydzielanie sebum, ponieważ mogą one zwiększać zaczerwienienia.

Pianki do mycia to kosmetyki, które sprawdzą się właściwie przy każdym typie cery. To dobry wybór, gdy nie ma się pewności, jakiej pielęgnacji skóra najbardziej potrzebuje, bo łączy cechy cer różnego typu. Jeżeli Twoja skóra jest reaktywna, czerwieni się i swędzi po myciu oraz często się przesusza (choćby na policzkach), wybór pianki jako kosmetyku do mycia będzie słuszną decyzją.

Żel do mycia twarzy – dokładne oczyszczenie porów i redukcja niedoskonałości

Żele do mycia twarzy po połączeniu z wodą pienią się i łatwo spłukują ze skóry. Ich bazą są substancje myjące i pielęgnujące składniki, takie jak ekstrakty roślinne, oleje i kwasy. Regularne oczyszczanie twarzy przy pomocy żelu pomaga dokładnie oczyścić pory. Składniki obecne w takich kosmetykach zapobiegają także powstawaniu innych niedoskonałości. Żele do mycia twarzy najczęściej poleca się do skóry trądzikowej, tłustej, mieszanej i normalnej.

Jeśli masz problem z przetłuszczaniem się skóry i widać na niej zaskórniki i krostki, to stosowanie odpowiedniego żelu do mycia twarzy będzie najlepszą opcją. Wybierz żel do mycia twarzy, który działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie i ściągająco oraz zapobiega powstawaniu nowych krostek i wągrów. Pamiętaj o tym, że skóra mieszana, tłusta lub trądzikowa może być jednocześnie wrażliwa, a zbyt intensywnie działające kosmetyki często naruszają jej barierę hydrolipidową.

Oczyszczanie twarzy olejkiem - czy to dobry pomysł?

Olejowe preparaty do oczyszczania twarzy to kosmetyki, które mogą świetnie się sprawdzić. Oleje nie uszkadzają płaszcza ochronnego naskórka, tak jak niektóre kosmetyki zawierające agresywnie działające składniki. Olejki do oczyszczania twarzy są idealne dla skór bez problemów z trądzikiem i zaskórnikami, jednak warto wiedzieć, że dobrej jakości preparaty tego typu nie zapychają porów. Podczas kontaktu olejku do mycia twarzy z wodą preparat zmienia się w emulsję, która zmywa się samodzielnie i nie pozostawia na skórze tłustych śladów.

Olejki przeznaczone do mycia i demakijażu twarzy aplikuje się na suchą lub delikatnie zwilżoną skórę. Produkt należy rozgrzać w dłoniach i delikatnie masować w skórę. To pozwoli usunąć zanieczyszczenia i dodatkowo poprawia mikrokrążenie i rozluźnia napięte mięśnie.

Wybierając dla siebie produkt do oczyszczania twarzy, zwróć uwagę na zalecenia producenta upatrzonego kosmetyku, koniecznie też sprawdź jego skład. Postaw na wysoką jakość i składniki przyjazne Twojej skórze!