Od kiedy rozliczenie PIT za 2024? Najważniejsze terminy i wskazówki

Od kiedy rozliczenie pit 2024

Każda osoba, która uzyskała dochody podlegające opodatkowaniu, ma obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej w Urzędzie Skarbowym do końca okresu rozliczeniowego. Choć termin jest dość długi, to ostatecznie jednak nieprzekraczalny. Co istotne, niektóre dokumenty, takie jak PIT-11, muszą zostać dostarczone przez płatnika do podatnika, aby rozliczenie mogło przebiec sprawnie.

Co to jest PIT-11 i kiedy należy go złożyć?

Formularz PIT-11 to najważniejszy dokument, który umożliwia prawidłowe rozliczenie PIT-37 przez podatników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Zawiera on informacje o dochodach uzyskanych przez pracownika w danym roku podatkowym, wysokości zaliczek na podatek dochodowy oraz składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. PIT-11 stanowi podstawę do wypełnienia rocznej deklaracji PIT-37, która jest składana przez osoby uzyskujące dochody tylko z umowy o pracę lub innych źródeł przychodów, dla których płatnik obliczał zaliczki na podatek dochodowy.

W przypadku PIT-11 za 2024 rok termin na jego dostarczenie przez pracodawcę mija 31 stycznia 2025 roku, a dla podatnika ostatni dzień na otrzymanie formularza to 28 lutego 2025 roku. Jeśli PIT-11 nie dotrze na czas, pracownik nadal ma obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym na podstawie udostępnianych przez Ministerstwo Finansów danych.

Kiedy zaczynamy rozliczenie PIT za 2024 rok?

Rozliczenie PIT za 2024 rok zaczyna się formalnie 15 lutego 2025 roku. Tego dnia podatnicy mogą rozpocząć składanie swoich rocznych zeznań podatkowych za na przykład za pomocą różnych dostępnych narzędzi do rozliczeń online. Ważnym terminem jest również koniec kwietnia – do 30 kwietnia 2025 roku należy złożyć zeznanie PIT, aby zostało uznane za złożone w terminie.

Jak wskazuje portal podatkowy, rozliczenia można rozpocząć od 15 lutego, ale warto pamiętać, że im wcześniej zaczniemy proces, tym większa szansa na sprawne rozliczenie. Czekanie do ostatniej chwili, czyli do końca kwietnia, wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów lub utrudnieniami związanymi z brakiem dostępu do wszystkich niezbędnych dokumentów.

Formularze, jakie składa się do urzędu skarbowego

Oprócz PIT-11, pracodawcy i inne instytucje wystawiają także inne dokumenty, które mogą być niezbędne do rozliczenia PIT. Przykładem jest PIT-8C, który dotyczy przychodów z innych źródeł, takich jak dochody z giełdy czy stypendia. Jeśli podatnik uzyskał dochody z innych niż wynagrodzenie źródeł, formularz PIT-8C powinien być uwzględniony w rocznym rozliczeniu.

Ponadto przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, muszą składać PIT-36 lub PIT-36L (dla osób opodatkowanych liniowo), a osoby na ryczałcie PIT-28. Warto zatem pamiętać, że różne źródła dochodów mogą wymagać różnych formularzy, które należy odpowiednio złożyć w urzędzie skarbowym.

Czy można rozliczyć PIT bez PIT-11?

PIT-11 to podstawowy dokument niezbędny do rozliczenia PIT-37, ale co jeśli nie dotrze on na czas? Mimo braku PIT-11 od pracodawcy, podatnik wciąż jest zobowiązany do rozliczenia się z urzędem skarbowym. W takim przypadku powinien oszacować swoje dochody na podstawie innych dostępnych dokumentów, takich jak historia przelewów bankowych, potwierdzenia wynagrodzeń czy umowy o pracę.

Jeśli PIT-11 nie został dostarczony na czas, warto skontaktować się z pracodawcą i poprosić o dostarczenie dokumentu. Dzięki rozbudowanym usługom cyfrowym można też sprawdzić, czy rozliczenie nie jest już wstępnie zarejestrowane przez urząd skarbowy w przypadku deklaracji złożonych elektronicznie.

Konsekwencje opóźnienia w dostarczeniu PIT-11

Zgodnie z przepisami, pracodawca ma obowiązek dostarczyć PIT-11 zarówno do urzędów skarbowych, jak i do pracownika. Jeśli płatnik nie spełni tego obowiązku, może zostać ukarany karą skarbową, która może wynieść do 180 stawek dziennych. Oznacza to, że firma może zostać ukarana grzywną, co jest konsekwencją nieprzestrzegania terminów.

Z kolei pracownik, mimo opóźnienia, wciąż ma czas do końca kwietnia na złożenie swojego PIT-u, o ile nie otrzymał PIT-11 na czas. Brak dokumentu nie zwalnia z obowiązku rozliczenia dochodów. Pracownik w takim przypadku może oszacować wysokość swoich przychodów, a po uzyskaniu PIT-11 wprowadzić ewentualne korekty.

Błędy w PIT-11 i jak ich unikać

Czasami zdarza się, że w deklaracji PIT-11 są błędy – na przykład nieaktualne dane osobowe lub błędne kwoty przychodów. W takim przypadku pracownik ma prawo do zgłoszenia błędu pracodawcy, który ma obowiązek poprawienia dokumentu. Błędy te powinny zostać skorygowane do końca lutego, aby pracownik mógł złożyć poprawne zeznanie do końca kwietnia.

Jakie są zasady rozliczenia PIT za 2024 rok?

Zasady rozliczenia PIT określają przepisy zawarte w ustawach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w Ordynacji podatkowej. W zależności od tego, jakie źródła dochodów posiada podatnik, wybiera odpowiedni formularz PIT. Osoby uzyskujące wynagrodzenie z umowy o pracę lub zlecenie wypełniają PIT-37, przedsiębiorcy PIT-36 lub PIT-36L, a osoby opodatkowane ryczałtem – PIT-28.

Podatnicy rozliczający się z dochodów powinni też pamiętać, że obowiązują ulgi podatkowe. Najczęściej korzystają w deklaracji rocznej z ulgi prorodzinnej czy ulgi termomodernizacyjnej. Nieskorzystanie z ulgi, mimo że poniesiono odpowiednie wydatki, powoduje, że podatnik nie otrzyma zwrotu podatku lub zapłaci wyższe zobowiązanie podatkowe od przychodów ewidencjonowanych.