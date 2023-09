Ogrody zimowe a wartość nieruchomości - czy inwestycja się opłaca?

Ogród zimowy – jak duża to inwestycja?

Inwestycja w ogród zimowy w domu jednorodzinnym lub np. segmencie to dość duży wydatek. W zależności od wielkości i jakości użytych materiałów może on wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Trudno spodziewać się, że tak kwota spadnie poniżej 20-30 tyś. Trzeba też pamiętać, że ogród zimowy wymaga doprowadzenia oświetlenia, a także dodatkowego ogrzewania. To niemałe inwestycje, które jednak są niezbędne.

Ogród zimowy, a wartość dodana nieruchomości

Jeśli planuje się sprzedaż domu w przyszłości, trzeba przeanalizować, czy taka inwestycja tworzy wartość dodaną do ceny nieruchomości. W tym miejscu trzeba stwierdzić, że to zależy. Dobrze zaprojektowany ogród zimowy wymaga sporych nakładów pracy i czasu, więc na pewno, jeśli już będzie ukończony, będzie sporą zaletą. Trzeba jednak uwzględnić, że musi być wykonany zgodnie ze sztuką z trwałych materiałów, które wytrzymają próbę czasu, zachowując nie tylko swoją funkcjonalność, ale też walory estetyczne. Jeśli tak będzie, potencjalny nabywca na pewno zwróci uwagę na ten atut. Warto więc dobrze selekcjonować firmy, które wykonają ogrody zimowe Szczecinjest jednak miastem, w którym można to zrobić bez problemu.

Na co zwrócić uwagę budując ogród zimowy?

Projektując i budując ogród zimowy, zawsze należy zwrócić uwagę na jego projekt. Powinien być możliwie najlepiej przeszklony, a grubość elementów konstrukcyjnych należy zminimalizować. To pozwoli osiągnąć możliwie najlepszy efekt pod względem wizualnym. Zawsze należy też uwzględnić otwory wentylacyjne oraz ewentualne okna.

Nie można zapominać o tym, że dla trwałości i zachowania estetyki konstrukcji kluczowe jest użycie odpowiednich materiałów. Powinny to być elementy dobrze zabezpieczone przed korodowaniem – najlepsza jest stal nierdzewna i aluminium. Pozostają one w świetnym stanie nawet przez kilkadziesiąt lat. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, by nie korzystać z tańszych zamienników szkła – plastiku. Szkło nie tylko jest najbardziej trwałe, ale też o wiele bardziej estetyczne. Ponadto dużo łatwiej utrzymać je w należytej czystości. Jest to nieco droższe rozwiązanie ale taka konstrukcja prezentuje się o wiele lepiej i solidniej, co na pewno będzie miało wpływ na ewentualną ocenę nabywcy domu.