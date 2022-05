Olej ze słodkich migdałów - właściwości i zastosowanie

Przemierzając sklepowe alejki nie sposób nie zauważyć wysokiej jakości olejów roślinnych. Szczególną popularność w ostatnim czasie zdobywa olej ze słodkich migdałów. Nie ma się co dziwić - ma on wszechstronne zastosowanie. Nadaje się do pielęgnacji skóry, włosów i paznokci. Jakie właściwości i zastosowanie ma olej migdałowy? Jak go stosować? Odpowiadamy!

Jak powstaje olej migdałowy?

Olej migdałowy pozyskuje się z nasion migdałowca pospolitego. To gatunek rośliny wieloletniej, należącej do rodziny różowatych. Pierwotnie pochodzi z Azji Środkowej i Mniejszej. Obecnie jej naturalne siedliska znajdują się również w Azji Zachodniej, Afryce Północnej, na Kaukazie oraz w Europie. Migdałowiec wyrasta na wysokość ok. 5 metrów. Jego cechą charakterystyczną są białe lub różowe kwiaty, które urzekają swoim wyglądem. Krzew rodzi podłużne owoce o długości około 6 cm. Wyłuskane z nich pestki to właśnie migdały, które są tak cenne w handlu. Obecnie największym światowym producentem migdałów są Stany Zjednoczone. Natomiast największymi konsumentami pozostają Europejczycy.

Wyróżniamy dwie odmiany migdałowca - słodką i gorzką. Nasiona słodkich migdałów zawierają śladowe ilości amigdaliny (toksycznego glikozydu cyjanogennego), podczas gdy nasiona odmiany gorzkiej zawierają aż 8% tego składnika. Aby usunąć toksyczną substancję, uzyskany olej poddaje się retyfikacji. Gotowy olejek migdałowy przybiera postać gęstej cieczy, o jasnożółtym zabarwieniu. Posiada przyjemny zapach oraz lekko słodkawy smak. Warto dodać, że słabo rozpuszcza się w alkoholach i wodzie.

Właściwości oleju ze słodkich migdałów

Olej migdałowy jest bogatym źródłem wielu cennych witamin i substancji odżywczych. Wyróżnia się wysoką zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych. W jego składzie znajdziemy aż 63-73% kwasu oleinowego oraz 21-29% kwasu linolowego. Dzięki tym związkom, olej migdałowy działa jak naturalny emolient. Przede wszystkim pomaga zapewnić odpowiedni poziom nawilżenia skórze oraz chroni ją przed nadmierną utratą wody. Naturalny olej migdałowy obfituje także w kwasy fenolowe, które wykazują silne działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne oraz przeciwalergiczne. Nie bez znaczenia jest obecność kwasu ferulowego - silnego antyoksydantu, który opóźnia proces starzenia się skóry. Dodatkowo redukuje przebarwienia i wzmacnia ściany naczyń krwionośnych.

Olej ze słodkich migdałów zawiera składniki mineralne, takie jak: magnez, potas, fosfor, wapń, mangan, a także sole mineralne i proteiny. W jego składzie obecna jest także witamina A, która zabezpiecza skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, łagodzi podrażnienia oraz pomaga w walce z rozstępami. Specyfik obfituje w witaminę D (przyspiesza procesy regeneracyjne skóry) oraz witaminę C (przywraca blask oraz jędrność skórze). Olejek migdałowy jest bogaty w kompleks witamin z grupy B (B1, B2 i B6), będących gwarantem pięknego wyglądu. Warto dodać, iż preparat zapobiega powstawaniu stanów zapalnych, reguluje wydzielanie sebum oraz przywraca elastyczność cery. Olej ze słodkich migdałów okazuje się być niezwykle przydatny w łagodzeniu objawów łuszczycy. Co ważne, nie pozostawia na skórze tłustej warstwy i szybko się wchłania.

Olej migdałowy - zastosowanie

Olej ze słodkich migdałów jest w stu procentach naturalny i bezpieczny. Silne właściwości nawilżające, łagodzące i regenerujące sprawiają, że sprawdzi się on zarówno do codziennej pielęgnacji, jak i leczeniu rozmaitych dolegliwości skórnych. Olejek migdałowy jest świetnym wyborem dla cery dojrzałej, ponieważ wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe i przeciwstarzeniowe. Specyfik ten szczególnie polecany jest osobom zmagającym się z wysuszonym naskórkiem. Produkt ma także działanie łagodzące, dzięki czemu będzie odpowiedni do skóry swędzącej, w stanach zapalnych oraz łuszczycy. Olejek migdałowy jest na tyle delikatny, że rewelacyjnie sprawdzi się do pielęgnacji skóry niemowląt. Można stosować go jako oliwkę do smarowania całego ciała bądź dodać do kąpieli.

Olej ze słodkich migdałów z powodzeniem może zostać wykorzystany do masażu. Oprócz tego, że zawiera moc cennych składników odżywczych, pięknie pachnie, co zdecydowanie sprzyja relaksowi. Wielu kobietom olej migdałowy służy jako środek do demakijażu. Bardzo często na jego bazie przygotowuje się odżywczy peeling do ciała. Jak się okazuje, olej ze słodkich migdałów można stosować nie tylko na skórę, ale również na włosy. Dzięki temu będą one wygładzone, lśniące i odżywione. Systematyczne stosowanie oleju ze słodkich migdałów na paznokcie sprawi, że będą one mocne i zdrowe.

Jak stosować olej ze słodkich migdałów?

Na skórę

Olejek ze słodkich migdałów nadaje się do stosowania bezpośrednio na skórę. Jeśli chcemy zapewnić cerze odpowiednie nawilżenie, najpierw należy przemyć twarz ciepłą wodą, a następnie dokładnie rozprowadzić kilka kropel specyfiku. Taki zabieg równie dobrze można wykonać na całe ciało - najlepiej po kąpieli. Jak zdążyliśmy się dowiedzieć, olej migdałowy można stosować jako środek do demakijażu. Należy nasączyć nim wacik kosmetyczny, a następnie delikatnie przetrzeć skórę twarzy. Mieszając cukier z olejem migdałowym przygotujemy odżywczy i pachnący peeling do ciała. Olej ze słodkich migdałów z powodzeniem możemy wykorzystać w kuracji przeciw rozstępom i cellulitowi. Bez przeszkód można go stosować z innymi olejami i kosmetykami.