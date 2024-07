Optymalizacja doświadczeń użytkownika, czyli jak zwiększyć sprzedaż za pomocą SXO?

Tworzenie atrakcyjnych i intuicyjnych doświadczeń użytkowników na stronie internetowej to jeden z priorytetów współczesnego prowadzenia biznesu e-commerce. SXO stanowi rozszerzoną koncepcję optymalizacji stron pod kątem algorytmów wyszukiwarek oraz wrażeń użytkowników; polega na stawianiu na jakość informacji, łatwość nawigacji, szybkość ładowania strony, a także jej responsywność. Tak skonstruowana strategia marketingowa ma na celu sprawić, że serwis internetowy będzie dobrze odbierany zarówno przez odwiedzających go użytkowników, jak i algorytmy wyszukiwarki, które decydują, na jakim miejscu w rankingu będzie znajdować się strona WWW. Sprawdź, o czym nie możesz zapomnieć, wdrażając SXO do swojego biznesu e-commerce.

Obszary, które obejmuje dobre SXO – zadbaj o nie na swojej stronie!

Czym właściwie są pozytywne doświadczenia współczesnego użytkownika? Trendy, wymagania oraz potrzeby osób poruszających się po sieci z roku na rok ulegają zmianom – zadaniem właścicieli stron internetowych oraz agencji marketingowych jest między innymi przewidywanie nadchodzących zmian i dostosowywanie się do nich zanim zrobi to konkurencja. Zakłada się, że użytkownik powinien bez problemu znaleźć na stronie interesujące go produkty oraz najważniejsze informacje. Istotne jest więc zbadanie strony pod kątem jej responsywności oraz dokonanie dokładnej analizy podstron, które najczęściej przyczyniają się do opuszczenia stron przez klienta. To właśnie te dwie kwestie są konieczne, by zlokalizować i pozbyć się najistotniejszych błędów, przez które użytkownicy rezygnują z dalszego przebywania na stronie. Oprócz szybkości strony i intuicyjności poszczególnych podstron, na pozytywne doświadczenia użytkownika składa się również:

Jakość treści dostępnych na stronie. Teksty obecne na stronie powinny być dopasowane do docelowej grupy odbiorców, a także zawierać w sobie frazy, które najczęściej wpisują w wyszukiwarkę osoby zainteresowane ofertą, jaką prezentujesz. Przygotowana treść powinna w pewnym sensie stanowić odpowiedź na potrzeby odbiorców, a przy tym być nienachalna i zrozumiała dla każdego czytelnika. Już dawno skończyły się czasy, w których usilne upychanie słów kluczowych w treść czyniło stronę wartościową. Dziś liczą się konkrety – to właśnie ich oczekują użytkownicy.

Dostępność mobilna witryny. Szacuje się, że w ciągu kolejnych kilku lat wzrośnie liczba użytkowników wykorzystujących urządzenia mobilne do poszukiwania interesujących ich ofert. Jako właściciel strony powinieneś upewnić się, że witryna wyświetla się poprawnie oraz działa na różnych urządzeniach – co za tym idzie, także rozdzielczościach wyświetlaczy. Należy zadbać o to, by potencjalny klient łatwo trafił na stronę przez wyszukiwanie głosowe Google, którym coraz częściej posługują się użytkownicy; warto spróbować wykorzystać do tego frazy z długim ogonem czy słowa lokalne.

Szybkość ładowania, jakość oraz dostępność to trzy najważniejsze cechy, które można uznać za kwintesencję SXO. Synergia działań obejmujących fachową optymalizację oraz dostosowywanie strony do aktualnych potrzeb i wymagań użytkowników jest w stanie przynieść szereg korzyści – nie tylko wyższą sprzedaż.

Zobacz, co czeka na Ciebie po wdrożeniu strategii SXO

Działania SXO to dziś konieczność, jeżeli chce się zwiększyć sprzedaż generowaną przez stronę internetową. Lepsze doświadczenia klientów są w stanie zwiększyć konwersję na stronie, a co za tym idzie, uplasować ją na wysokim miejscu w rankingu wyszukiwarki. Pozytywne odczucia użytkowników związane ze stroną internetową nierzadko przekładają się na większą rozpoznawalność marki, a także przyrost powracających klientów. Wdrożenie strategii SXO jest dziś polecane każdemu, niezależnie od prowadzonej przez niego branży czy typu prowadzonej witryny.

