Panele ażurowe - czym są i jak je zastosować we wnętrzach

Panel dekoracyjny ażurowy MDF [fot. Panel Design]

Ażury dekoracyjne i funkcjonalne

Panele ażurowe często wykorzystywane są jako dekoracja naścienna. Można nimi pokryć nawet całą ścianę lub wykonać tylko nieduży detal, który jako element dekoracyjny może także zastępować obrazy. Efekt ozdobny zależy od wybranego wzoru, ale też koloru. Można uzyskać mocną dekorację w kontrastowym do ściany kolorze albo subtelną ozdobę co do wzoru, jak również koloru.

Wykorzystane jako balustrady czy maskownice ażurowe sprawią, że te niekiedy nierzucające się w oczy elementy ubarwią przestrzeń oraz będą ozdobną częścią aranżacji wnętrz i pomieszczeń. Balustrady podkreślą schody, które zyskają efektowną i dekoracyjną oprawę. Niezbyt ładne lub stare elementy, które chce się ukryć, zamiast szpecić, staną się dekoracyjnym akcentem. W przypadku grzejników zaletą jest to, że przez otwory maskownicy grzejnikowej przedostanie się ciepło.

Panele można wykorzystać także jako ażurowe elementy mebli, a także jako fronty meblowe. Nie potrzeba nawet zamawiać skrzyni do szafy. W marketach budowlanych można dostać gotowe, a zamiast typowych frontów dodać do nich panele na wymiar. Taka szafa z pewnością będzie się prezentować dużo lepiej i efektowniej. Wzór oraz wielkość otworów można dopasować do zastosowania szafy, a także do stylu i aranżacji wnętrza. Wykorzystując panele do kilku mebli, można stworzyć ciekawy komplet. To dużo efektowniejsze i stylowe witrynki niż tradycyjne.

Podobnie będzie przy zastosowaniu paneli z ażurem jako drzwi przesuwne lub wypełnienie drzwi. Zamiast wymieniać drzwi wewnętrzne, można je unowocześnić, naklejając panel na powierzchnię skrzydeł. Tak jak w przypadku podwieszanych sufitów i dekoracji okiennych z paneli, uzyskuje się efekt 3D.

Gdzie kupić panele ażurowe?

Na rynku dostępnych jest wiele najróżniejszych tego typu produktów. Można je zakupić stacjonarnie w marketach budowlanych, ale też wygodnie przez internet. Jednym z takich sklepów zasługujących na uwagę jest Panel Design – www.panel-dekoracyjny.pl Panel Design to producent pięknych i efektownych paneli ażurowych. Można tu zamówić zarówno panele na wymiar, jak i kupić gotowe produkty oraz dekoracje z paneli. Jest wygodny podział na kategorie, a sama strona jest bardzo przejrzysta. Wszystkie produkty przedstawione są na zdjęciach, w opisach znajdują się praktyczne informacje. Zaletą są dodatkowe zakładki, które przedstawiają wykonane przez firmę realizacje oraz wizualizacje. Z pewnością może to być inspirację w wyborze produktów gotowych, a także w zamówieniu czegoś na wymiar.

Załoga służy pomocą na każdym etapie zamówienia i zakupów. Wystarczy mailowo lub telefonicznie się z nią skontaktować. Zamówienia zależnie od względów technicznych i rodzaju zlecenia są realizowane szybko. Sklep zapewnia bezpieczny transport firmowy na terenie całego kraju.

Indywidualne projekty

Panel Design oprócz sprzedaży gotowych produktów realizuje także zamówienia indywidualne. Przy produktach na wymiar jest możliwość wyboru szerokości oraz wysokości. Duży wybór sprawia w ofercie, że można tworzyć dowolne zestawienia i aranżacje wedle potrzeb oraz uznania.

Panele i dekoracje wykonywane są z płyt MDF grubości 18 mm oraz HDF 3 mm. Dostępne są w wersji surowej, laminowanej lub malowanej. Panele MDF dostępne są w bardzo dużej ilości różnych wzorów. Wzór na zamówienie można wybrać spośród aż 97 propozycji, kolor spośród palety RAL. Firma wykonuje panele na maksymalny wymiar 2,80 m x 2,0 m. Jeśli klient chciałby wiedzieć, jak panel i wzór będzie wyglądał w danym wymiarze, przygotowywany jest projekt.

Panele i dekoracje ażurowe wykonywane przy użyciu najnowocześniejszej technologii laserowej, co zapewnia nie tylko ich estetykę, ale także trwałość. MDF to płyta wykonana z włókien drzewnych, najczęściej wykorzystywana do frontów meblowych, listw dekoracyjnych oraz paneli ażurowych. MDF jest łatwy w obróbce, ponieważ wykonane z niego ażury są precyzyjnie wycięte na maszynie CNC. Dzięki precyzyjnemu wycinaniu maszyną CNC uzyskuje się detale i bardzo skomplikowane kształty oraz ażury. Przyciągają wzrok i nadają produktom unikalnego charakteru.

Panel design to sklep internetowy pełen świetnych produktów i wyjątkowych okazji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.