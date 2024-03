Pastuch Elektryczny na dziki – skuteczna ochrona upraw

Struktura gospodarki łowickiej w Polsce jest dość skomplikowana. Właścicielem zwierzyny w stanie wolnym – czyli wszystkich dzikich zwierząt jest Skarb Państwa. Koła Łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim jedynie dzierżawią obwody ( czyli lasy i często tereny rolnicze). W momencie pozyskania, czyli upolowania dzika czy jelenia, Tusza przechodzi na własność Koła. Myśliwy, który upolował zwierza aby móc zabrać tuszę i ją skonsumować musi zapłacić odpowiednią ustaloną kwotę. Na tym kończy się przywilej myśliwych, gdyż łowiectwo to ciężka praca, ochrona upraw, zasiewów a w następstwie, szkód także ich szacowanie i wypłata rekompensat. Mało kto wie ale Myśliwi płacą za szkody z kieszeni własnego koła. Nie pomaga im w tym ani PZŁ ani Państwo, którego dziki są własnością.

Elektryczny Pastuch - czym jest i jak działa?

Ogrodzenie elektryczne czyli popularny pastuch elektryczny , to system ogrodzenia wykorzystywany głównie w rolnictwie i hodowli zwierząt do zapobiegania wychodzeniu zwierząt z wyznaczonych obszarów i ochrony upraw przed dzikami i jeleniami. Składa się z przewodów lub taśm przewodzących prąd, słupków do ich mocowania oraz elektryzatora, czyli urządzenia generujące impulsy elektryczne.

Zasada działania Ogrodzenia Elektrycznego

Działa na zasadzie wysyłania przez elektryzator krótkich, bezpiecznych dla zdrowia impulsów elektrycznych przez przewody ogrodzenia w regularnych odstępach czasu. Gdy zwierzę dotknie przewodu ogrodzenia, przez jego ciało przepływa impuls elektryczny do ziemi, co stanowi dla niego wystarczającą nieprzyjemność, by zniechęcić do ponownego próbowania przejścia przez ogrodzenie. Elektryczny pastuch jest skutecznym i humanitarnym sposobem na kontrolowanie ruchów zwierząt, nie powodując przy tym poważnych obrażeń. Dziki bardzo boją się elektryczności i prądu, zazwyczaj omijają taką instalację z daleka pozostawiając chronione pole bez szkody.

Pastuch elektryczny na Dziki

Ogrodzenie elektryczne, które myśliwi montują do ochrony upraw ma za zadanie utrzymywanie jeleni i dzików w lesie. Chodzi o to by zwierzęta te trzymały się swojej leśnej ostoi a nie wychodziły na żer na pola rolników. Pastuch elektryczny na dziki musi spełniać swoją rolę bezawaryjnie. Musi generować mocny impuls elektryczny, któremu nie oprze się żaden dziki zwierz, począwszy od małej sarny poprzez dziki, świnie na jeleniach skończywszy. Myśliwi wiedzą jak go budować, tak by zrobić to tanio i skutecznie. Nie chodzi tutaj by ładnie wyglądało, tylko by jak najniższym kosztem odstraszyć i wygonić dziki z pola.