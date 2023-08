Pierwszy album dziecka - pełna miłości rodzinna kronika, która przetrwa pokolenia

Mini Misiu - w 100% wyjątkowy album dla Twojego dziecka

Każdy, kto miał wcześniej do czynienia z pierwszym albumem dziecka, rejestrującym jego życie i rozwój już od narodzin, wie dobrze, że takie projety wyglądają różnie: wiele z nich jest dość chaotyczna, zagmatwana lub zbyt szczegółowa, co odbiera rodzicom radość z drobiazgowego i czasochłonnego wypełniania każdej strony. Jak wybrać taki, który da nam najwięcej swobody i czystej radości podczas tworzenia? Mini Misiu znalazł sposób na to, by żaden rodzic nie musiał dostosowywać życia do kartek w albumie: to album komponuje się zgodnie z tym, co przydarza się w życiu Twojego dziecka! Warto wiedzieć, że twórcy mini Misiu jako pierwsi na rynku przystosowali treść albumu tak, aby był odpowiedni zarówno dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, jak i dla dzieci z rodzin patchworkowych. Dlatego polubisz ten album dla dziecka, niezależnie od tego, czy jesteś matką i ojcem, matką i matką, ojcem i ojcem, samotnym rodzicem lub rodziną patchworkową. Twoje dziecko nie musi już patrzeć na puste miejsca na drzewie genealogicznym, umieszczanym w tradycyjnym dziecięcym albumie!

Pamiątkowy Album Dziecka Mini Misiu - tworzysz go tak, jak chcesz

Czy wiesz, że każdą stronę Albumu Dziecka od Mini Misiu możesz bez problemu wypiąć, lub dopiąć do niego nowe? To ty decydujesz, które wspomnienia w albumie są warte zapamiętania. To sprawia, że klaser staje się jedyny w swoim rodzaju, tak samo, jak Twoje dziecko: niepowtarzalne i wyjątkowe.

Album jest piękny i starannie wykonany. Nagłówki dostosowuje i komponuje rodzic, a schemat jest starannie przemyślany aż po ostatnia stronę. Dzięki temu nie jesteśmy np. zmuszeni do opisywania “pierwszej kąpieli”, ale możemy opisać tą, która była godna zapamiętania. Nieważne, czy była trzecią, dziesiątą, czy może setną kąpielą. Liczą się pozytywne emocje, które jej towarzyszyły. W tym uroczym projekcie Ty decydujesz, o których kamieniach milowych swojego dziecka napiszesz. Dzięki temu tworzysz kronikę swego dziecka z pasją, radością i kreatywnością. Nigdy nie stanie się ona przymusem ani niewygodnym obowiązkiem! Tak doskonale przemyślana, swobodna konstrukcja albumu przekłada się na 100% inwencji!