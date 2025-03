Pomysły na prezent dla małego dziecka: co podarować niemowlakowi?

Kupując dziecku zabawkę, trzeba zwrócić uwagę na jakość zastosowanych materiałów i ich zgodność z europejskimi normami. Do najważniejszych oznaczeń bezpieczeństwa należy certyfikat CE (Conformité Européenne). Pamiętaj też o tym, że zabawki dla niemowląt i dla dzieci do lat 3 nie mogą zawierać drobnych elementów, które mogłyby się odczepić i które maluch mógłby połknąć.

Prezent, który uprzyjemni kąpiel maluszka

Dobrym pomysłem na podarunek dla niemowlęcia jest także produkt, który sprawia, że kąpiel staje się czymś sprawiającym radość. Kąpiel to dla niektórych dzieci to coś nieprzyjemnego, jednak można to zmienić i wtedy staje się ona świetną okazją do zabawy i nauki. Akcesoria do kąpieli dla dzieci, takie jak kolorowe myjki i gąbki, pływający termometr-zwierzątko czy przyjemne w dotyku, estetyczne okrycie kąpielowe z kapturem spodobają się każdemu maluchowi. W przypadku takich produktów również trzeba zwrócić uwagę na ich jakość i przyznane ich atesty.