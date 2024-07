Prezent dla bliskiej osoby, która posiada psa – oto 4 zawsze trafione propozycje!

Jeśli szukasz prezentu dla bliskiej Ci osoby, która ma w domu psa, koniecznie wykorzystaj ten fakt! W sklepie Seadog znajdziesz mnóstwo produktów, które z pewnością będą strzałem w 10. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, które spośród nich zawsze zostaną docenione!

1. Obroża lub szelki

Każdy właściciel psa ma już wprawdzie obrożę i/lub szelki dla swojego pupila, jednak jeśli wiesz, że akcesoria te były kupowane dość dawno, wymiana ich na nowe z pewnością będzie dobrym rozwiązaniem. Wcześniej dowiedz się, z czego korzysta dany pies – niektóre preferują obrożę, inne zaś szelki. W pierwszym przypadku klasycznym wyborem będzie obroża z klamrą, w drugim zaś zwróć uwagę, aby wybrane przez Ciebie szelki były bezuciskowe lub typu Guard.

2. Nowa smycz

Każdy pies kocha codzienne spacery, a wręcz nieustannie ich wyczekuje. Aby spacer był bezpieczny, warto korzystać ze smyczy. To produkt, który ulega zużyciu, dlatego będzie to świetny prezent dla każdego miłośnika psów. W końcu przecież przyjdzie moment, w którym starą smycz trzeba będzie wymienić na sprawniejszy model. Uniwersalnym wyborem są wodoodporne, miejskie smycze, jednak jeśli bliska Ci osoba stawia nacisk na systematyczne treningi ze swoim psem, możesz rozważyć kupno specjalnej smyczy treningowej.

3. Zabawki dla psa

Psiak z pewnością ucieszy się z nowej zabawki, a obdarowana osoba doceni gest. Możesz postawić na klasyczne akcesoria dla psa – latający dysk, szarpak czy gryzak. Możesz jednak pójść o krok dalej i postawić na maty węchowe (pies samodzielnie szuka ukrytych w niej smaczków), kule z ukrytymi przysmakami czy szeleszczące, dźwiękowe zabawki sensoryczne. Niezwykle oryginalnym pomysłem jest podarowanie bliskiej osobie maty do lizania dla jej psa. Urozmaici to jego codzienne posiłki i sprawi, że będzie jadł je wolniej, co wpłynie korzystnie na jego zdrowie. Taka mata działa na psa uspokajająco i relaksująco.

4. Karma lub smaczki

Dobrej jakości karma zawsze będzie strzałem w 10, ponieważ jest to jeden z produktów kończących się najszybciej. Pamiętaj jednak, aby nie kupować jej w marketach czy dyskontach, ponieważ produkty tam dostępne często nie mają zadowalającego składu. Znajdziesz w nim dużą ilość zbóż czy innych zapychaczy. Dobra karma opiera się na składnikach mięsnych, powinna mieć też dodatek witamin i minerałów. Przykładem polecanej i popularnej marki jest choćby Country&Nature.

Jeśli wolisz postawić na smaczki, świetnym wyborem będą np.: kurze łapki, uszy królika, kąski z fileta kaczki oraz zwykłe niewielkie kawałki mięsa, które dobrze sprawdzą się jako nagrody treningowe. Unikaj kupowania sprasowanych kości.