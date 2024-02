Problemy ze snem – 5 powodów bezsenności

Niewłaściwa higiena snu

Jest to podstawowy czynnik, o który należy zadbać, jeżeli chcemy dobrze spać. Siedzenie do późna przed jasnym ekranem, wstawanie o różnych godzinach, jedzenie ciężkostrawnych potraw chwilę przed pójściem do łóżka i brak ruchu to zabójcy Twojego snu. Jeżeli zależy Ci na wysokiej jakości odpoczynku, postaraj się codziennie wstawać o tej samej porze, również w weekendy, a także zadbaj o cichą i ciemną sypialnię, odłóż telefon lub wyłącz komputer co najmniej na godzinę przed pójściem spać, ogranicz spożywanie alkoholu i zadbaj o ruch w ciągu dnia, najlepiej w jego pierwszej połowie.

Leki i choroby

Za bezsenność w dużej mierze odpowiadają też niektóre przyjmowane leki i problemy zdrowotne, szczególnie te, które wiążą się z bólem. Również takie przypadłości, jak zespół niespokojnych nóg, zaburzenia oddychania, choroby neurologiczne, choroby płuc, nadciśnienie i wiele innych skutecznie utrudniają spokojny sen.

Zaburzenia psychiczne

Problemy ze snem często wiążą się z zaburzeniami psychicznymi. Bezsenność może wynikać z zaburzeń lękowych, natrętnych myśli, nerwicy, choroby afektywnej dwubiegunowej albo depresji. Jak sobie z nimi radzić? Warto zadbać o swoje zdrowie psychiczne, w czym może pomóc doświadczony psycholog lub psychoterapeuta. Rozpoczęcie terapii jest szansą na poprawę dobrostanu i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu. Brak podjęcia działań może zwiększyć nasilenie objawów oraz przewlekłe problemy ze snem.

Stres

Kolejnym elementem, który może odpowiadać za utrudnione zaśnięcie lub niskiej jakości sen, jest stres. Zazwyczaj wiąże się z konkretną sytuacją, problemami rodzinnymi lub zbliżającymi się ważnymi wydarzeniami, np. egzaminem. Pomocne mogą się tu okazać techniki relaksacyjne – regularnie wykonywane są w stanie poprawić komfort życia i obniżyć poziom stresu.

Strach przed bezsennością

Zdarza się, że osoby, które źle spały danej nocy, podczas następnego razu obawiają się powtórki. Jest to początek błędnego koła, w którym strach przed bezsennością utrudnia regenerację i prowadzi do zwiększonego niepokoju kolejnej nocy.

Niektóre osoby są również bardziej podatne na zaburzenia snu. Częściej na bezsenność cierpią kobiety, osoby starsze lub te obciążone czynnikami genetycznymi. Jeżeli powyższe przyczyny Ciebie nie dotyczą, możliwe, że należysz do tych osób. Przy problemach z zasypianiem warto skorzystać z pomocy specjalisty. Z tego względu najlepiej udać się do psychoterapeuty lub psychiatry, który razem z Tobą pomoże Ci odzyskać wysoką jakość snu lub pokieruje dalej.