Przyciemnianie szyb zalety

Przyciemnianie szyb samochodowych — jak wygląda

Przyciemnianie szyb samochodowych można wykonać na dwa sposoby. Pierwsza z nich to oddanie samochodu do profesjonalnego serwisu, gdzie za kilkaset złotych możemy przyciemnić szyby. Jak wiadomo, w przypadku nowoczesnych samochodów mamy do czynienia z wieloma rodzajami szyb, gdzie cały proces obklejania może nieco się od siebie różnić. Jeśli więc nie posiadasz odpowiedniej wiedzy i umiejętności, lub zwyczajnie nie czujesz się na siłach, aby taki zabieg przeprowadzić — najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów. Ekipy zajmujące się takimi zadaniami na co dzień poradzą sobie z tym bez problemowo.

Drugim sposobem jest spróbowanie swoich sił i przyciemnienie szyb samemu. Aby się za to zabrać, będziemy potrzebowali niezbędnych artykuł takich jak:

folia,

rakla,

opalarka,

nożyk do folii,

płyn do aplikacji folii.



Proces przyciemniania

Poniżej opis procesu przyciemniania szyb w samochodzie.

Krok 1 - Odtłuszczenie szyb

Jest to niezbędny krok, którego nie wolno pomijać. Jak wiadomo, gdy szyba jest zatłuszczona, folia nie będzie dobrze się jej trzymać i zacznie się odklejać. Do odtłuszczenia folii można użyć klasycznych preparatów.

Krok 2 - Przygotowanie

Potrzeba przygotować formatkę. Formatka to docięty kawałek folii pod wymiar szyby. W tym celu należy nałożyć nieco większy fragment folii i obkurczyć go. Do tego celu najlepiej jest użyć opalarki. Alternatywą będzie użycie suszarki, jednak jej moc może być niewystarczająca. Podczas obkurczania folii należy ją raklować ruchami na zewnątrz, po to, aby pozbyć się pęcherzyków powietrza i zagnieceń.

Krok 3 - nakładanie folii

Czas przejść do oklejania szyby. Szkło należy wyczyścić, a następnie spryskać wodą. Kolejno odkleja się podkład zabezpieczający klej, nakłada gotową formatkę na szybę, oraz usuwa zagniecenia i pęcherzyki za pomocą rakli. W taki sposób jesteśmy w stanie uzyskać idealnie gładką powierzchnię bez żadnych niedoskonałości.