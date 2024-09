Raport Worksol: Kolumbia liderem wśród pracujących obcokrajowców w Polsce

Kolumbia na czele dzięki kwalifikacjom i ruchowi bezwizowemu

Pracownicy z Kolumbii zajmują tak wysokie miejsce w rankingu nie tylko ze względu na swoje wysokie kwalifikacje, ale również dzięki bezwizowemu ruchowi z Unią Europejską. To ułatwia proces rekrutacji i pozwala na szybsze zatrudnianie pracowników w Polsce, co jest szczególnie ważne w kontekście rosnących potrzeb kadrowych w różnych sektorach gospodarki.

Filipiny i Indonezja w TOP 3

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się Indonezja z udziałem 21,71% wszystkich zatrudnionych obcokrajowców. Pracownicy z Indonezji cieszą się coraz większym uznaniem wśród polskich pracodawców, szczególnie ze względu na ich umiejętności techniczne i gotowość do pracy w różnych warunkach.

Trzecie miejsce zajmują Filipiny z wynikiem 12,55%. Pracownicy z Filipin są cenieni za swoją solidną etykę pracy, znajomość języka angielskiego oraz łatwość adaptacji do nowych warunków. Ich udział w polskim rynku pracy stale rośnie, co świadczy o ich rosnącej popularności wśród polskich firm.

Spadek liczby pracowników z Ukrainy

Zaskakującą zmianą jest znaczny spadek liczby pracowników z Ukrainy, którzy jeszcze kilka lat temu dominowali wśród narodowości rekrutowanych przez polskie agencje pracy. Obecnie ich udział wynosi jedynie 8,69%. Głównym powodem tego spadku jest trwająca wojna w Ukrainie, która utrudnia proces rekrutacji i migracji pracowników do Polski. W rezultacie firmy zaczęły szukać alternatywnych źródeł zatrudnienia, co przyczyniło się do wzrostu popularności pracowników z innych krajów.

