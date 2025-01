Rozwój dziecka — dobierz zabawki do wieku malucha

Dobra zabawka musi być rozwijająca, ale przede wszystkim bezpieczna. Dobranie jej do umiejętności i wieku dziecka jest równie ważne. Zabawki znacząco wpływają na to, jakie talenty zdobędzie Twoja pociecha i jakie będzie miała preferencje względem zainteresowań. Na co jeszcze powinieneś zwrócić uwagę podczas kupowania rzeczy do zabawy? Jak jeszcze mogą one oddziaływać na postęp umiejętności dziecka? Sprawdź poniżej!

Kiedy zacząć przygodę z zabawkami?

Twoja pociecha może zainteresować się zabawkami już wtedy, gdy zacznie odkrywać otaczający ją świat. Pomiędzy 2-3 miesiącem wzrok i słuch dziecka jeszcze nie są dobrze rozwinięte, więc najlepsze będą zabawki pobudzające te zmysły.

Jakie to są zabawki? Warto zwrócić uwagę na grzechotki i przedmioty mające kontrast kolorowy czy grające cichą melodyjkę. Dzięki tym zabawkom Twoja pociecha na spokojnie będzie mogła doświadczać nowych doznań, bez bycia nadmiernie pobudzonym. Te zabawki mogą także wpływać na spokojny sen i odpowiednią motorykę malucha.

Gdy Twoja pociecha jest już nieco starsza, od 6 do 12 miesięcy, Twoim priorytetem powinno być kupowanie rzeczy do zabawy rozwijających umiejętności manualne oraz koordynację. Dobre do tego zadania będą klocki dla dzieci czy przedmioty interaktywne. Przy zakupie tych zabawek warto zwrócić uwagę, czy nie zawierają one małych elementów i toksycznych materiałów.

Zabawki dla 2-latków – co wziąć pod uwagę?

Maluch mający 2 lata chętnie próbuje nowych rzeczy. Zaczyna także rozumieć, co może brać do buzi, a co nie. Jest to więc idealny czas na zakup ciastoliny — wspaniałej zabawki dla dzieci rozwijającej umiejętności manualne. Dobrym wyborem będzie również zakupienie akcesoriów do rysowania i malowania. Dzięki temu maluch już od najmłodszych lat będzie miał styczność z kreatywnością.

Wspaniałym rozwiązaniem mogą być także różnego rodzaju instrumenty, bardziej skomplikowane klocki czy układanki. Dzieci w tym wieku uczą się mówić oraz chodzić, więc dobrym pomysłem może być zakupienie zabawek wspierających rozwój tych umiejętności.

Rozwój 3-latka – jakie zabawki go wspierają?

W wieku trzech lat dzieci z chęcią wychodzą na dwór — dobrym sposobem na zabawę w naturze jest więc rowerek biegowy, który wspiera motorykę malucha i przygotowuje go na późniejszą jazdę na rowerze dwukołowym. Jeśli chcesz natomiast wesprzeć dziecko w rozwoju umiejętności umysłowych, warto zaopatrzyć się w puzzle i inne gry łamigłówkowe.

Kolorowanki czy wyklejanki to kolejny świetny pomysł na kreatywne wspomaganie Twojej pociechy. Chociaż dzieci w tym wieku nie potrafią jeszcze dobrze manewrować kredkami, na pewno sprawi im to mnóstwo zabawy.