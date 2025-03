Słodka loteria startuje w Stokrotce!

W związku z nadchodzącym Dniem Kobiet w Stokrotce wystartowała nowa akcja promocyjna. Sieć zaprasza klientów do udziału w Słodkiej Loterii. W akcji do wygrania są atrakcyjne kupony z rabatami na wybrane produkty oraz Płatki, które w aplikacji Stokrotki można wymieniać na zniżki. Dzięki wymianie Płatków na specjalne oferty ceny dostępnych w sklepach artykułów można obniżyć nawet do 1 grosza. Najnowsza akcja potrwa w Stokrotce tylko do soboty, 8 marca.

