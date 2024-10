Spędź jesień życia w wyjątkowym miejscu

Malownicze położenie z dala od zgiełku

Vivid Palace to nowy dom opieki w województwie lubelskim, przeznaczony tylko dla 18. osób. To odrestaurowany dwór o intrygującej historii, położony w samym sercu Wyżyny Lubelskiej, w miejscowości Łopiennik (Gmina Borzechów). Odległość od większych miast, takich jak Lublin (30 km), Nałęczów (30 km), czy Kazimierz Dolny (45 km), sprawia, że jest to idealne miejsce na ucieczkę od miejskiego zgiełku, jednocześnie pozostając blisko najpiękniejszych zakątków tej części Polski. Otoczony stawami, polami i lasami, dom stanowi prawdziwą oazę spokoju, gdzie codzienność upływa w bliskim kontakcie z naturą.

Wyjątkowy dom z rodzinną atmosferą

To nie tylko miejsce zamieszkania – to także dom, w którym panuje ciepła, rodzinna atmosfera. Placówkę prowadzi rodzina i grono przyjaciół z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem w pracy z osobami starszymi.

- Stworzyliśmy to miejsce z troski o drugiego człowieka. Sami doświadczyliśmy tego jak nasi rodzice w podeszłym wieku byli traktowani w szpitalach czy innych placówkach. Priorytetem dla nas jest zapewnienie komfortu, szacunku i indywidualnym podejściu do każdej osoby. Chcemy, aby każdy z pensjonariuszy czuł się u nas zaopiekowany i bezpieczny. Jesień życia to czas, w którym możemy przeżyć jeszcze wiele pięknych chwil – mówi założycielka Vivid Palace, Katarzyna Smaga.

Komfort i bezpieczeństwo na każdym kroku

Vivid Palace posiada trzy kondygnacje – parter, poddasze oraz kolebkowo sklepione piwnice, pozbawione barier architektonicznych. Dla osób niepełnosprawnych przygotowano podjazd oraz windę łączącą wszystkie poziomy budynku.

To kameralne miejsce dla 18 pensjonariuszy, co pozwala zachować indywidualne podejście do każdego mieszkańca. W ofercie znajduje się sześć pokoi jednoosobowych oraz sześć dwuosobowych, urządzonych komfortowo i elegancko. Każdy pokój ma sterowane elektrycznie łóżka rehabilitacyjne, instalację przywoławczą oraz prywatną, przestronną łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na szczególną uwagę zasługują pokoje na piętrze, które są klimatyzowane oraz posiadają balkony z widokiem na przepiękny park.

Pełne udogodnienia dla seniorów

Vivid Palace to miejsce, które zapewnia seniorom wszystko, czego potrzebują do komfortowego życia. Zapewniamy wyżywienie, pełne zdrowych i ekologicznych produktów. Dbamy o wypełnienie czasu wolnego. Na terenie obiektu znajduje się sala kinowa, siłownia, sala rehabilitacyjna. Goście mogą korzystać z salonu z jadalnią, świetlicy oraz kilku przytulnych miejsc do wspólnego spędzania czasu.

Aktywność na świeżym powietrzu

Otoczenie Vivid Palace to prawdziwy raj dla miłośników natury. Pensjonariusze mogą spacerować po przystosowanych dla nich alejkach, odpoczywać na ławeczkach, a także korzystać z miejsc do organizacji ognisk i grillów. Dla osób zainteresowanych ogrodnictwem przygotowano grzędy i rabaty do uprawy warzyw oraz kwiatów. Cały teren jest ogrodzony, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa i prywatności.

Wyjątkowa oferta zajęciowa

Dla pensjonariuszy przygotowano bogatą ofertę zajęciową i kulturalną.

- Chcemy, żeby każdy dzień był wart zapamiętania. Nawiązaliśmy współpracę z artystami i wykwalifikowanymi instruktorami, dzięki czemu oferujemy zajęcia teatralne, malarskie, zajęcia z terapii z końmi i kucami. Mamy ogród, który umożliwia pensjonariuszom uprawę własnych kwiatów, warzyw i owoców. Otoczenie Vivid Palace to pola i lasy, które zapraszają do spacerów, nordic walking i wycieczek rowerowych. W przylegających do naszego terenu stawach można z powodzeniem wędkować – dodaje Katarzyna Smaga.

Idealne miejsce na złotą jesień życia

Vivid Palace to nie tylko dom seniora – to miejsce, które oferuje spokojne, pełne komfortu i radości życie w pięknym otoczeniu. Jeśli szukasz dla siebie lub swoich bliskich miejsca, w którym każdy dzień jest wyjątkowy, a opieka pełna troski i szacunku, Vivid Palace będzie idealnym wyborem. Pozwól sobie spędzić jesień życia w miejscu, gdzie przyroda, luksus i ciepła, rodzinna atmosfera tworzą harmonijną całość.

Zobacz jak tu pięknie na www.vividpalace.com lub www.facebook.com/VividPalaceDomSeniora