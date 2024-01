Sprzedaż na marketplace - Jak się za to zabrać?

Są też platformy, które funkcjonują w mediach społecznościowych. Facebook marketplace nie jest tak popularne jak poprzednie platformy, ale ma ogromny potencjał, a patrząc na wyniki sprzedażowe, stale się rozwija. Zrzesza grupy sprzedażowe, a możliwość wystawienie ogłoszenia bez licznych weryfikacji czy zakładania konta sprawia, że jest łatwo dostępny.

Warto zaznaczyć jednak, że fb marketplace jest skierowany do użytkowników prywatnych. Można na nim sprzedawać niemal wszystko - od grzebienia po sprzęt agd. Nie nalicza prowizji i nie wymaga opłat, co dla wielu początkujących sprzedawców jest doskonałym rozwiązaniem, by najpierw zadbać o rozpoznawalność marki i zdobycie stałych klientów. Facebook ma niemal każdy, dlatego wystawienie ogłoszenia ma marketplace pozwoli dotrzeć nie tylko do naszych znajomych, ale także zupełnie obcych osób.

Oczywiście to nie wszystkie marketplace, które cieszą się renomą i popularnością, ale zdecydowanie warto od nich zacząć poszukiwania idealnej przestrzeni dla swoich produktów.

Zalety sprzedaży na marketplace dla sprzedawców

Jeśli chodzi o zalety marketplace to zdecydowanie możemy wyróżnić:

Zwiększenie widoczności przedmiotów dzięki popularności platformy.

Łatwe zarządzanie produktami i gotowe możliwości wysyłki, co może minimalizować koszty dla obydwu stron.

Kontrola liczby zamówień i zysków.

Większa szansa sprzedaży produktu lub rozpowszechnienia usługi na większą skalę.

Możliwość zainwestowania w płatne reklamy, które poszerzą zasięgi i pomogą w kreowaniu marki.

Łatwość poruszania się po "gotowym" sklepie internetowym.

Dostęp do profesjonalnego supportu.

By jednak skorzystać z tych zalet, w dużej mierze należy poświęcić swój czas i uwagę na budowanie relacji z kupującym. W jaki sposób?

O to należy zadbać - ogłoszenie to nie wszystko

Kupujący nie tylko poszukuje konkretnych przedmiotów czy usług, ale godnego zaufania sprzedawcy. Jakość obsługi klienta ogromnie wpływa na potencjał sprzedaży, dlatego dokładaj starań, by na swoim profilu otrzymywać jak najlepsze opinie. Kontakt z klientem jest też niezwykle istotny w przypadku problemów czy niezadowolenia z jego strony. Możesz spotkać się też z licznymi pytaniami i prośbami o większą ilość informacji, dlatego regularnie sprawdzaj swoją skrzynkę czatu i pocztę.

W celu utrzymania wysokiej jakości obsługi klienta analizuj konkurencję na platformie i czytaj jej opinie - zwróć uwagę, z czego zadowoleni są konsumenci, czego im brakuje i czego oczekują. Dzięki temu automatycznie unikniesz tych samych błędów i wysuniesz się na prowadzenie danej kategorii.