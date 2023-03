Studia menedżerskie w KSB UEK – co warto o nich wiedzieć? Dla kogo będą najlepsze?

Jedną z najbardziej prestiżowych jednostek dydaktycznych jest Krakowska Szkoła Biznesu UEK. W ramach studiów podyplomowych kształci ona ponad 800 studentów rocznie. Przedmiotem działalności uczelni są m.in. studia menedżerskie typu MBA.

Co to są studia MBA?

Studia MBA (ich pełna nazwa brzmi: Master of Business Administration) to studia podyplomowe skierowane do kadry menedżerskiej. W ich trakcie uczestnicy mają możliwość spojrzenia na przedsiębiorstwa i inne organizacje gospodarcze z punktu widzenia osób zarządzających nimi. Program MBA to jeden z najbardziej cenionych na całym świecie sposobów szkolenia kadr zarządzających. Jego celem jest edukowanie profesjonalistów, dysponujących wiedzą i umiejętnościami zapewniającymi jak najlepsze realizowanie ról przywódczych. Studia menedżerskie koncentrują się przede wszystkim na przekazywaniu szeregu praktycznych wskazówek, które później można wykorzystać w zarządzaniu firmą. Dyplom ukończenia studiów z zakresu MBA staje się tym samym przepustką do osiągnięcia zawodowego sukcesu.

Co warto wiedzieć o studiach menedżerskich w KSB UEK?

Jedną z uczelni posiadających bogatą ofertę studiów MBA jest Krakowska Szkoła Biznesu UEK. To wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, istniejąca na rynku usług edukacyjnych od 1991 roku. Studia MBA w Krakowie nastawione są na praktykę i zdobywanie umiejętności potrzebnych do pracy zawodowej. Ich program jest stale doskonalony, aby jeszcze skuteczniej sprostać wyzwaniom gospodarki krajowej i europejskiej. Oferta edukacyjna uczelni odnosi się do najnowszych, międzynarodowych trendów w obszarze zarządzania. Wykładowcami są czołowi przedstawiciele świata nauki i oraz doświadczeni praktycy biznesu z Polski i zagranicy, którzy dzielą się z uczestnikami zajęć swoją wiedzą z różnych dziedzin. Program edukacyjny podyplomowych studiów menedżerskich trwa dwa lata (4 semestry). Po obronie pracy końcowej uczestnik programu otrzymuje wspólny dyplom Executive MBA wydawany przez KSB UEK, EM Normandie Business School z Francji oraz AESE Business School z Portugalii, jak również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA.

Studia menedżerskie – kto powinien się nimi zainteresować?

Studiami MBA powinny zainteresować się przede wszystkim osoby planujące karierę na stanowiskach menedżerskich. Rozwijająca się gospodarka sprawia, że popyt na wysokiej klasy specjalistów z obszaru zarządzania sukcesywnie rośnie. Dlatego zapisanie się na takie studia może być kamieniem milowym w profesjonalnej karierze zawodowej. Uczelnie oferują studia MBA w różnych wariantach. Wśród ciekawych propozycji KSB UEK można znaleźć na przykład anglojęzyczne Executive MBA, International MBA czy MBA KSB+Master albo prowadzone w języku polskim programy MBA in Community Management lub MBA in Public Management . Osoby, które posiadają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA, są cenione nie tylko przez polskich pracodawców, ale również poza granicami. W przypadku planowanego wyjazdu za granicę warto od razu wybrać studia anglojęzyczne. Pełna oferta studiów MBA (w tym MBA dla firm, chcących inwestować w swoje kadry) oraz studiów podyplomowych (https://www.ksb.biz.pl/studia-podyplomowe/kierunki-studiow) znajduje się na stronie Krakowskiej Szkoły Biznesu, ksb.biz.pl.