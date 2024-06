Tajemne triki na współdzielenie konta Netflix: jak obejść ograniczenia – nowe zasady

Zobacz także: ile kosztuje Prime Video

Wykonaj pierwsze logowanie do platformy, będąc podłączonym do sieci głównego użytkownika

Chociaż algorytmy Netflixa co jakiś czas weryfikują, czy rzeczywiście wszyscy użytkownicy platformy znajdują się w jednej lokalizacji, nie robią tego nieustannie. Jeśli chcemy skorzystać z platformy gdzie indziej, niż znajduje się główny użytkownik, wystarczy zalogować się do niej będąc podłączonym do jego Wi-Fi! Chociaż po jakimś czasie prawdopodobnie zostaniemy wylogowani, nic nie stoi na przeszkodzie, by zalogować się ponownie.

Skorzystaj z odpowiednio skonfigurowanego oprogramowania typu VPN

Netflix wymaga od nas ustawienia IP naszego gospodarstwa domowego. Jeśli tego nie zrobimy samodzielnie, platforma dopasuje go na podstawie udostępnianych przez nas danych. Aby obejść tę blokadę wystarczy wykupić VPN i skopiować do niego adres IP zapisany w ustawieniach platformy. Dzięki temu algorytm będzie myślał, że znajdujemy się w zasięgu zapisanej przez niego sieci, a my tym samym będziemy mogli korzystać z zasobów platformy.