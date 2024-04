Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców – jak obniżyć podatek i zwiększyć zyski?

W szeregu różnych możliwości, jakie stają przed przedsiębiorcami, na szczególną uwagę zasługuje ulga badawczo-rozwojowa (B+R) https://edoradca.pl/ulga-badawczo-rozwojowa. Jej celem jest stymulowanie rozwoju technologicznego firm oraz implementacja nowoczesnych rozwiązań, które przyczynią się do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku.

Przedsiębiorstwa mogą rozliczać projekty badawczo-rozwojowe, które obejmują działania takie jak opracowywanie nowych produktów, tworzenie procesów technologicznych, czy dobór parametrów procesowych. Ulga ta umożliwia odliczenie kosztów poniesionych na badania i rozwój od podstawy opodatkowania, co znacząco obniża obciążenia podatkowe dla przedsiębiorstw inwestujących w innowacje.

Ulga na robotyzację

Kolejnym oferowanym wsparciem jest ulga podatkowa na robotyzację https://edoradca.pl/ulga-na-robotyzacje/. Jest ona skierowana do firm przeprowadzających modernizację swojej produkcji poprzez wykorzystanie robotów przemysłowych. W ramach tej ulgi przedsiębiorstwa mogą odliczyć koszty poniesione na zakup nowych robotów, oprogramowania, osprzętu, urządzeń BHP, czy szkoleń pracowników obsługujących nowy sprzęt. Jest to ważne wsparcie dla firm, które dążą do zwiększenia efektywności produkcji oraz zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Wdrażanie robotyzacji pozwala na automatyzację procesów, poprawę jakości produkowanych wyrobów oraz ograniczenie kosztów pracy. Ulga obowiązuje w latach 2022–2026 i ma na celu zachęcenie polskich firm do stosowania nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych, które mogą znacząco zwiększyć ich potencjał konkurencyjny.

Ulgę na ekspansję marketingową

Przedsiębiorcy mogą też wykorzystywać ulgę na ekspansję (ulgę prowzrostową) https://edoradca.pl/ulga-na-ekspansje/. To wsparcie pozwala na ponowne odliczenie wydatków na promocję w wysokości do 1 miliona PLN w jednym roku podatkowym. Jest to istotne wsparcie dla producentów, którzy chcą poszerzyć swoją działalność na nowe rynki lub zwiększyć swoją obecność na rynku krajowym.

Poszczególne wydatki kwalifikowane w tym wypadku obejmują uczestnictwo w targach, działania promocyjno-informacyjne, dostosowanie opakowań do wymagań kontrahentów, czy organizację konferencji i miejsca wystawowego.

Zaletą tej ulgi jest elastyczne zarządzanie budżetem marketingowym, co pozwala skutecznie promować produkty i usługi. A to zwiększa widoczność na rynku, przyciąga klientów i kontrahentów oraz otwiera firmę na ekspansję na nowe terytoria.

Dostępne ulgi pozwalają firmom generować oszczędności, zwiększać swoją konkurencyjność i rozwijać się na miarę dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego. To świetny sposób na wspieranie innowacyjności oraz rozwoju technologicznego, a także otwieranie drogi do sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym.