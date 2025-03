EA-Logistic to firma przewozowa okazująca usługi logistyczne https://www.ea-logistic.pl/ na terenie Polski i innych państw, których łączna liczba osiąga 165 krajów. Firma EA-Logistic zajmuje się zarówno logistyką i transportowaniem ładunków od 100 kg do 100 ton. To wszystko pozwala klientom wybierać EA-Logistic jako firmę, usługi ktorej pozwalają zaoszczędzić budżet (do 10% w porównaniu z pośrednikami) i przewozić rzeczy oraz ładunki bez ograniczeń w lokalizacji, wadze i objętości.

Jakie rodzaje ładunków przewozi firma transportowa EA-Logistic?

EA-Logistic jest firmą transportową w Polsce, która zajmuje się przeprowadzkami, transportowaniem ciężarowym i drobnicowym. EA-Logistic transportuje różnorodne towary i ładunki, w tym:

urządzenia, sprzęt, części samochodowe, silniki, obrabiarki, maszyny specjalne;

meble, materiały i narzędzia budowlane (kable, szkło, płyty, rury, kontenery);

produkty konsumpcyjne, w tym sypkie i płynne (zboże i oleje);

towary łatwopsujące się, owoce, warzywa;

łatwopalne produkty (paliwo, ładunki naftowe);

niebezpieczne towary (wybuchowe, toksyczne, radioaktywne i inne);

odpady z różnym poziomem niebezpieczeństwa;

kosmetyki, lekarstwa;

żywność.

Do przewozu towarów, wymagających odpowiedniej kontrolowanej temperatury, EA-Logistic posiada ciężarowe chłodniki, które w zależności od typu ładunku mogą być z termicznie izolowanym wnętrzem i warstwą izolacyjną oraz z chłodniczym wnętrzem, utrzymującym temperatury do -18°. EA-Logistic zajmuje się zarówno eksportem i importem, co może wpływać na listę dozwolonych ładunków w Polsce i innych państwach.

Czym przewozi firma logistyczna EA-Logistic?

Usługi logistyczne firmy EA-Logistic, oprócz wszystkich procesów powiązanych z dokumentami, obejmują ocenę ładunku i podbiór odpowiedniego samochodu. EA-Logistic korzysta z własnej i partnerskiej floty z ponad 5000 tysięcy pojazdów nośnością:

do 1,5 ton z całego metalu;

od 2,5 do 10 ton z całego metalu, z markizą, lodówką, izotermą;

do 22 ton z całego metalu, z markizą, lodówką, izotermą, zbiornikiem;

do 40 ton z wózkiem kontenerowym;

do 100 ton z otwartymi włokami.

Firma transportowa w Polsce do transportowania w zależności od typu ładunku może wykorzystywać solówki, ciężarówki, przyczepy, cysterny, manipulatory i platformy. Wszystkie kwestie związane z wyborem odpowiedniego samochodu, obliczaniem transportu według typu ładunku oraz dystancji przewozu bierzą na siebie specjaliści EA-Logistic.