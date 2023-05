Usuwanie AdBlue ze sterownika to jedyny skuteczny i rozsądny sposób na rozwiązanie popularnej usterki

0 A A

Usuwanie AdBlue z poziomu sterownika samochodu to coraz bardziej popularny sposób na pozbycie się usterki z układem oczyszczania spalin i jedyny tak skuteczny. Układ z mocznikiem AdBlue potrafi zrujnować najgrubszy nawet portfel, najbardziej stalowe nerwy i psychikę. W większości przypadków historia zaczyna się w ten sam sposób: od błędów na desce komputera, odliczanie dostępnych do przejechania kilometrów lub ograniczanie mocy pojazdu. W skrajnych przypadkach dochodzi również do nadmiernego dymienia z układu wydechowego.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować